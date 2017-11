CPU-Power-Saving deaktivieren

Manchmal laufen virtuellen Maschinen deutlich langsamer als erwartet. Die VMware Knowledge Base rät deshalb dazu, die Power-Saving-Einstellungen der CPU im BIOS zu deaktivieren. Nicht jeder weiß jedoch, wo sich diese Optionen finden und wie sie sich diese deaktivieren lassen – der KB-Artikel spricht sowohl von den Power Management Optionen "CPU P State Control" und "CPU C State Control" im BIOS. Unser Tipp verrät die richtigen Handgriffe.

Um die Energiespareinstellungen der CPU im BIOS zu deaktivieren, müssen Sie sich durch verschachtelte Menüs bewegen.

Für diese Anleitung haben wir die Power-Saving-Optionen auf einem Supermicro-X10DRi-Mainboard mit Intel-Xeon-E5-2620v4-CPU deaktiviert. Drücken Sie während des Bootvorgangs die "Entf"-Taste, um in das BIOS zu gelangen. Wechseln Sie nun zu "Advanced CPU Configuration / Advanced Power Management Configuration". Ändern Sie "Power Technology" auf "Custom" und "Energy Efficient Turbo" auf "Disable".



Gehen Sie dann zu "CPU P State Control", deaktivieren Sie "EIST(P-States)" und "Turbo Mode". Anschließend wechseln Sie zu "CPU C State Control" und ändern dort "Package C State Limit" auf "C0/C1 state" und deaktivieren "CPU C3 Report", "CPU C6 Report" und "Enhanced Halt State (C1E)". Die gewünschten Energiesparoptionen sind nun abgeschaltet. Weitere Informationen zu den Power-Saving-Einstellungen finden Sie unter [1] in der Thomas-Krenn-Wiki.