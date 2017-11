Download der Woche: The Great Suspender

Wer viel mit dem Google-Browser Chrome im Web unterwegs ist, wird in der Regel mehr als nur ein paar Tabs gleichzeitig geöffnet haben. Je nach Seiteninhalt und RAM-Ausstattung des Rechners können Dutzende geöffnete Tabs die Performance aber durchaus in den Keller ziehen. Daher lohnt sich ein Blick auf die kostenfreie Browser-Erweiterung 'The Great Suspender'. Denn das Add-on für Chrome entfernt Tabs, die momentan nicht im Fokus stehen, schlichtweg aus dem RAM.

Wann und wie ein Tab aus dem RAM geschmissen wird, legen Sie mit "The Great Suspender" recht detailliert fest.

Nach der Installation von "The Great Suspender" [1] finden Sie ein neues Icon in der Menüleiste vor, über das Sie die Einstellungen für die Tab-Bremse vornehmen. So lässt sich beispielsweise definieren, nach welcher Zeit ein Tab deaktiviert werden soll. Weiterhin legen Sie hier fest, dass Tabs mit ungesicherten Formulareingaben nie aus dem Arbeitsspeicher fliegen. Befindet sich eine Registerkarte im deaktivierten Zustand, erscheint anstatt der Webseite der Hinweis "Tab suspended". Ein Reload ist natürlich jederzeit möglich.