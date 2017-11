Übersetzungsintelligenz made in Germany

Die alteingesessenen IT-Riesen wie Microsoft und Google liefern bei ihren Übersetzungsdiensten nicht immer herausragende Qualität ab. Daher sollten Sie sich das Online-Portal des deutschen Spezialisten 'DeepL' einmal genauer ansehen. Diese von ehemaligen Google-Mitarbeitern entwickelte Alternative ist laut eigenen Angaben wesentlich genauer und kann derzeit 42 Sprachkombinationen abfertigen. Auf der Webseite können bis zu eine Million Wörter in weniger als einer Sekunde übersetzt werden.

"DeepL" rühmt sich, bei Übersetzungen besonders ungestelzt zu klingen.

Der für die schnelle Übersetzungsarbeit notwendige Super-Computer von "deepl.com" [1] steht in Island – dem gemäß UN derzeit führenden Land in Sachen vernetzte Gesellschaft. Der "DeepL Translator" setzt auf moderne AI-Technologie, die wesentlich feinfühliger mit Nuancen bei der Übersetzung umgehen und dadurch deutlich genauere Ergebnisse erzielen soll. Die Texte lesen sich meist auch deutlich authentischer und so sollte das Internet-Portal in keinem Bookmark-Verzeichnis von fehlen.