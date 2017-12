Heiße Ohren beim Musik hören

Nutzer von In-Ear-Kopfhörern sehen zwar auch in der kalten Jahreszeit schick aus, haben aber vor allem bei Minusgraden mit Kälte, Mütze und Kabelsalat zu kämpfen. Wer trotzdem unterwegs nicht auf die geliebte Songliste verzichtet will und die Earplugs nicht unter eine wärmende Kopfbedeckung quetschen will, sollten den Kauf des praktischen Bluetooth-Stirnbands in Erwägung ziehen. Die Lautsprecher sind einfach im kuscheligen Material verbaut und sogar ein Mikrofon mit Freisprecheinrichtung ist integriert.

Unscheinbar, aber wärmend und empfangsfreudig: Das Bluetooth-Stirnband für die kalte Jahreszeit.

Am Saum des Bluetooth-Stirnbands [1] regulieren Sie selbst bei eisigen Temperaturen Musikwiedergabe und Lautstäke. Kommt ein Anruf an, lässt sich dieser direkt über den Stoff annehmen. Auch die zuletzt gewählte Rufnummer kann direkt zurückgerufen werden. Das gestrickte Stirnband ist komfortabel und stylisch, vor allem für weibliche Geeks, die ihre Frisur nicht durch eine Mütze verunstalten wollen. Für die Wäsche lässt sich das Headset natürlich herausnehmen. Mit 30 Euro sind Ihnen heiße Ohren gewiss.