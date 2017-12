Vorschau Januar 2018: Softwareverteilung & Patchmanagement

Das zentrale Bereitstellen von Software und das Aktualisieren dieser gehören zum Standardrepertoir von Administratoren. Im Januar-Schwerpunkt 'Softwareverteilung & Patchmanagement' beleuchten wir aktuelle Trends in Sachen Rollout und schauen uns Windows 10 In-Place-Updates an. Daneben zeigen wir, wie die Softwareverteilung mit dem WSUS Package Publisher funktioniert und was Snap als Linux-distributionsübergreifender Paketmanager in diesem Bereich zu bieten hat. Nicht zuletzt erzeugen wir Debian-Binär- und Quellpakete und zeigen, was SQL Server 2017 an Neuerungen mitbringt. In den Produkttests treten unter anderem Acronis Snap Deploy 5 und Symantecs Patchmanagement-Suite an.

Mit dem Schwerpunkt "Softwareverteilung & Patchmanagement" läutet IT-Administrator das neue Jahr ein.

Früher war alles einfacher – auch das Endgerätemanagement mit Patch- und Softwareverteilung. Die Zeiten, in denen es nur einheitliche Windows-PCs und ein paar Notebooks in einer zentralen Active-Directory- oder gar NetWare-Umgebung zu verwalten galt, sind ein für alle Mal vorbei. Auf der anderen Seite werden vorhandene Sicherheitslücken von Angreifern immer schneller und gezielter ausgenutzt. Daher müssen Administratoren für eine rasche Patchverteilung sorgen. Welche Mittel und Wege hierfür unter Windows und Linux bereitstehen, zeigt die Januar-Ausgabe des IT-Administrator.



