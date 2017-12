Download der Woche: Ransomware File Decryptor

Trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen hat kein Unternehmen die Garantie, von Ransomware verschont zu bleiben. Wer im Fall der Fälle über kein aktuelles Backup verfügt, hat dann ein großes Problem. Eine allerletzte Chance, mit einem blauen Auge davonzukommen, ist der 'Ransomware File Decryptor' von Trend Micro. Das kostenfreie Tool vermag es, durch bestimmte Ransomware-Familien unlesbar gemachte Dateien wieder zu entschlüsseln. Immerhin 23 Erpressertypen finden sich auf der Liste des Werkzeugs.

Vielleicht die letzte Rettung vor Locky & Co.: Der "Ransomware File Decryptor" von Trend Micro.

Der "Ransomware File Decryptor" [1] muss nicht installiert werden und fragt den Nutzer nach dem Start, welche Ransomware-Familie die Daten denn verschlüsselt hat. Hier stehen Schädlinge wie Wannacry, Chimera oder AutoLocky zur Auswahl. Die genaue Familie lässt sich über viele Security-Webseiten ermitteln. Wer die Art des Angreifers trotzdem nicht herausfinden kann, kommt mit etwas Glück vielleicht auch mit der Option "I don't know the ransomware name" aus dem Verschlüsselungsschlamassel.