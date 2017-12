Powerbank im Fake-Autoschlüssel

Wenn Ihnen die derzeit angebotenen Powerbanks für Gadgets entweder zu bieder oder zu poppig sind, sollten Sie sich den schicken Zusatzakku in Form eines modernen Autoschlüssels genauer ansehen. Das Zubehör steht sowohl mit Lightning- oder Micro-USB-Anschluss zur Verfügung und muss weder in der Hosentasche noch dem Rucksack verstaut werden – hängen Sie es einfach an den Schlüsselbund.

Akku für die Hosentasche: Die Powerbank im Autoschlüssel-Look zeigt sich platzsparend.

Der platzsparende Akku der Autoschlüssel-Powerbank [1] ist jederzeit bereit, um das Smartphone schnell aufzuladen. Mit dem zweiten Drücken der Power-Taste lässt sich der Ladevorgang jederzeit beenden. Der Li-Ion-Akku des rund 15 Euro teuren Gadgets verfügt immerhin über eine Kapazität von 1000mAh und sollte bis zu 30 Prozent der Original-Smartphone-Batterie füllen können. Für die wichtigsten Tätigkeiten sollte das auf jeden Fall reichen.