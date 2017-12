Neues Training "Microsoft Hybrid Cloud"

Während das Jahr dem Ende entgegen eilt, sind die neuen IT-Administrator Trainings für das erste Halbjahr 2018 bereits gesetzt. Unter anderem füllen wir im April im Training 'Microsoft Hybrid Cloud' das Buzzword Hybrid Cloud mit viel Inhalt. So werfen wir etwa einen genaueren Blick auf Office 365, Azure Active Directory und richten eine hybride Exchange-Konfiguration ein. Sputen Sie sich mit der Anmeldung, denn erfahrungsgemäß wird der Kurs bald ausgebucht sein.

Viel Praxiswissen gibt es im Frühjahr 2018 in unserem Training zu Microsofts Hybrid Cloud.

Dienste und Server in Microsofts Azure gemeinsam mit der lokalen Infrastruktur zu nutzen, kann für IT-Verantwortliche ein sehr attraktiver Weg sein, um Kosten und Administrationsaufwände zu reduzieren. Unser neues Training "Microsoft Hybrid Cloud" [1] stellt die Leistungsfähigkeit der in Azure verfügbaren Angebote vor und versetzt die Teilnehmer in die Lage, diese einerseits sicher zu nutzen und andererseits effizient mit lokalen Ressourcen zu verbinden. Für einen sicheren Platz am 17. April in München oder den 24. April in Darmstadt sollten Sie frühzeitig buchen.