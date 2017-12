Download der Woche: ScriptSafe

Viele Angreifer aus dem Internet missbrauchen Skripte als Einfallstor. Wer an dieser Stelle für mehr Sicherheit sorgen will, sollte sich einmal die kostenlose Browsererweiterung 'ScriptSafe' ansehen. Mit dem Add-on, das für Chrome, Firefox und Opera erhältlich ist, lassen sich Skripte ganz granular kontrollieren. Sollten Sie etwa zu viele Skripte blockiert haben und ein bestimmtes dann doch einmal benötigen, lässt sich dieses einzeln manuell aktivieren.

Rot für verbieten, grün für erlauben – "ScriptSafe" macht das Blockieren von Skripten einfach.

Nach der Installation zeigt Ihnen "ScriptSafe" [1] über ein Icon in der Browserleiste an, ob es auf der aktuellen Seite Skripte blockiert hat. Per Default werden erst einmal alle Skripte gestoppt, danach lassen sich Schritt für Schritt die gewünschten Elemente freischalten. Beachten Sie, dass sich die Erweiterung vor allem für IT-Profis als Analyse-Tool eignet. Gelegenheitssurfer dürften die restriktiven Grundeinstellungen eher vor Hürden stellen.