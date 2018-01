Auf ein Neues!

IT-Administrator wünscht allen Lesern ein gesundes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr. Wir wissen ja nicht wie es Ihnen geht, aber wir haben uns für das gerade angebrochene 2018 viel vorgenommen: Fast 20 Trainingstermine gab es 2017, und auch in diesem Jahr bieten wir potenziellen Kursteilnehmern zahlreiche Themen an. Ganz neu hinzugekommen ist etwa die Veranstaltung zur IT-Notfallplanung für KMUs, die im Mai und Juni stattfinden wird. Und für unsere Klassiker wie das GPO-Training mit Mark Heitbrink gibt es auch einen neuen Termin.

Wenn Sie sich 2018 mehr Wissen in den Speicher laden wollen, sind Sie beim IT-Adnministrator richtig.

Ob Hardwaredefekte, versehentlich gelöschte Datenbanken oder Malware-Angriff – wie IT-Abteilungen sich am besten auf solche Fälle vorbereiten, zeigt unser Training "IT-Notfallplanung für KMUs" [1] . Mit dem Thema "EU-Datenschutz umsetzen" [2] machen wir Sie fit für die im Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grundverordnung der EU. Und im Training "Microsoft Hybrid Cloud" [3] füllen wir das Buzzword Hybrid Cloud mit viel Inhalt.



Mit unserem Dozenten Mark Heitbrink gibt es 2018 gleich zwei Trainings: "GPOs für Windows 10" [4] zeigt Best Practices für Gruppenrichtlinien und wie IT-Verantwortliche Funktionen steuern, für die sie nicht auf GPOs zurückgreifen können. In der Veranstaltung "IT-Security mit dem Active Directory" [5] zeigt Mark, wie das Verzeichnis aufgebaut sein muss, um die Security im gesamten Netzwerk nachhaltig zu verbessern. Sputen Sie sich mit der Anmeldung, erfahrungsgemäß werden die Kurse bald ausgebucht sein.