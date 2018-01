Neues Training "IT-Notfallplanung für KMUs"

Unternehmen hängen, egal ob groß oder klein, von einer funktionierenden IT ab. Dabei gibt es viele unerwartete Ereignisse, die Administratoren einen Strich durch die Rechnung machen können – angefangen bei Hardwaredefekten über versehentlich gelöschte Datenbanken bis hin zu Malware-Angriffen. Wie IT-Abteilungen sich am besten auf solche Fälle vorbereiten, zeigt unser Training 'IT-Notfallplanung für KMUs', das im Mai und Juni in Darmstadt und Dortmund stattfinden wird.

Rund um das Thema Notfallplanung für KMUs geht es in unseren neuen Trainings im Mai und Juni.

Im Training "IT-Notfallplanung für KMUs" [1] geht Dozent Jörg Kretzschmar auf die vielfältigen Wege ein, die Unternehmen in Sachen Notfallplanung einschlagen können und erläutert, wie sich die Herausforderungen bei der Umsetzung meistern lassen. Dabei streift er sowohl die altmodische Methode mit Word und Excel, geht auf Zwischenlösungen mit Beratern als externe Unterstützung ein und kommt schließlich zur soliden Alternative eines softwaregestützten Ansatzes. Für einen sicheren Platz am 17. Mai in Darmstadt oder den 21. Juni in Dortmund sollten Sie frühzeitig buchen.