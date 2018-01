Download der Woche: ImageGlass

Programme zur Bildbearbeitung und -betrachtung gibt es in zahlreichen Formen und Lizenzvarianten. Manche Tools sind jedoch einfach mit zu vielen Funktionen überfrachtet und daher für den schnellen Gebrauch wenig geeignet. Eine flott und einfach zu handhabende Alternative stellt 'ImageGlass' dar. Dieser vollwertige Ersatz für den Windows-Bildbetrachter besitzt neben einer modernen Oberfläche eine überzeugende Formatunterstützung mit vielen zusätzlichen Features.

"ImageGlass" besticht vor allem durch Übersichtlichkeit und Beschränkung auf das Notwendigste.

Unter anderem kann "ImageGlass" [1] die für Profis so wichtigen RAW-Dateien anzeigen. Dabei wird das Nutzermenü am oberen Fensterrand auf das Wesentliche beschränkt, sodass nahezu die gesamte Monitorfläche für das Bild und eine optional zuschaltbare Vorschau zur Verfügung steht. Die Software bietet klassische Funktionen wie Größenänderung, Rotation, Formatwechsel, Beschneiden und den Upload in soziale Netzwerke. Nicht zuletzt gehören ein Vollbildmodus sowie eine Diashow zur Feature-Liste von ImageGlass.