Online-Check für Passwörter

In der Regel wissen Admins selbst am besten, wie ein im Unternehmen genutztes Passwort sicher zu gestalten ist. Als zusätzliche Unterstützung können Sie auf den Online-Dienst von 'passwortcheck.ch' des Züricher Datenschutzbeauftragten zurückgreifen. Das hinter dem Portal steckende Bewertungsmuster findet in wenigen Sekunden heraus, wie sicher das eigene Passwort wirklich ist.

"passwortcheck.ch" bewertet die Sicherheit von Kennwörtern nach einem Punktesystem.

"passwortcheck.ch" [1] berechnet unter anderem, wie lange das Knacken eines Passworts ungefähr dauern könnte. Dabei kommt ein Punktesystem zum Einsatz, das gewissen Kriterien wie die Länge des Kennworts, die Nutzung von Sonderzeichen und sein Vorkommen im Wörterbuch abfragt. Bei den Wörterbüchern lassen sich mehrere Sprachen auswählen. Sämtliche Checks laufen übrigens lokal im Browser des Benutzers ab – es werden also keine Passwörter ins Web verschickt.