Vorschau Februar 2018: Hybrid Cloud

Firmen benötigen zunehmend eine flexible IT, die sich schnell an die aktuellen Anforderungen anpassen lässt. Der Königsweg dorthin ist die Hybrid Cloud, bei der sowohl lokale als auch gehostete Clouds zum Einsatz kommen. Wie sich diese beiden Welten mit der bestehenden IT-Infrastruktur verheiraten lassen, zeigt die Februar-Ausgabe des IT-Administrator. Darin lesen Sie unter anderem, wie Sie virtuelle Desktopumgebungen in der Wolke betreiben und für Sicherheit in Azure sorgen. Außerdem erfahren Sie, wie sich Apache ARIA TOSCA als Dirigent für verteilt betriebene Anwendungen nutzen lässt. In den Produkttests zeigt Veeam Backup for Office 365, wie es die Clouddaten vor Verlust schützt.

Die Hybrid Cloud bestimmt den Schwerpunkt der IT-Administrator Februar-Ausgabe.

VDI-Umgebungen finden immer stärkere Verbreitung und bieten nicht nur bei vielen mobilen Anwendern oder schwer zu verwaltenden Legacy-Anwendungen Vorteile. Je nach Einsatzszenario kann es Sinn ergeben, VDI teilweise oder ganz in die Cloud auszulagern. In der Februar-Ausgabe zeigen wir unter anderem mögliche Vorgehensweisen und gehen dabei besonders auf die Rolle von Hybrid-Cloud-Modellen ein.



