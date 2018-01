AWS-Kosten treffsicher kalkulieren

Wenn es nach den entsprechenden Anbietern geht, löst die Cloud alle IT-Probleme, ist flexibler als On-Premises-Installationen und obendrein natürlich günstiger. Wenn aber jede Minute und jedes GByte einzeln berechnet und ein Dutzend verschiedener Dienstleistungen in Anspruch genommen wird, geraten die Ausgaben schnell außer Kontrolle. Zumindest für AWS gibt es mit dem 'Simple Monthly Calculator' einen Kostenrechner, der den individuellen Bedarf skizziert und für mehr Planungssicherheit sorgt.

Ihren Bedarf an AWS-Diensten müssen Sie selbst wissen – das Rechnen übernimmt dann der "Simple Monthly Calculator".

Angefangen von Amazon S3 über DynamoDB bis hin zu EC2 führt der "Simple Monthly Calculator" [1] am linken Bildschirmrand alle Angebote von AWS auf. Ist der entsprechende Reiter ausgewählt, lässt sich dort der eigene Bedarf eintragen; für den Langzeit-Speicher Glacier etwa der geschätzte Speicherplatz und das geplante monatliche Abrufvolumen. Der Kostenrechner führt dann für alle Eintragungen eine Kalkulation in Echtzeit durch und stellt die Ergebnisse in einem eigenen Reiter übersichtlich zusammen. Für häufige Anwendungsfälle wie eine kostengünstige Webseite oder eine Webapp gibt es Mustereinträge.