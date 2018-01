Haftnotizen fürs Smartphone

Obwohl wir mittlerweile nahezu komplett digital durch den Alltag wandern, führt vor allem beim Einkaufen kein Weg an einer klassischen, handgeschriebenen Liste vorbei. Damit Sie dann selbige nicht auf dem Schreibtisch liegen lassen, sollten Sie sich die praktischen Haftnotizen für das iPhone besorgen. Die 'Paperbacks' kleben passgenau hinten am iPhone und lassen sich schneller beschriften als jeder digital einzutippende Merkzettel in einer App.

"Hast mal was zum Schreiben da?" – "Nimm doch mein iPhone": Die Paperbacks machen es möglich.

Jedes der 80 Blätter aus dem "Paperbacks"-Block [1] passt haargenau auf die Rückseite eines iPhone 5 oder iPhone 6. Für die sichere Befestigung ist auf jeder Haftnotiz ein abnehmbarer Klebestreifen angebracht. Dadurch liegen die Zettel so flach wie möglich auf dem Smartphone. Da jeder seinen digitalen Helfer immer und jederzeit dabei hat, klappt es dann auch mit den Einkäufen. Mit rund 15 Euro plus Versand sind Sie dabei.