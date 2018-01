Download der Woche: Pulover's Macro Creator

Die meisten Admins nutzen Makros für das Beschleunigen von regelmäßigen Prozessabläufen oder das Zusammenführen von Daten. Mit dem kostenfreien Windows-Tool 'Pulover's Macro Creator' steht Ihnen ein schlanker, aber dennoch mächtiger Skript-Editor mit einem integrierten Makro-Rekorder zur Verfügung. Das Erstellen von Makros geht damit äußerst leicht von der Hand und der Automatisierung von immer mehr Aufgaben steht nichts mehr im Weg.

In punkto Übersichtlichkeit lässt "Pulover's Macro Creator" keine Wünsche offen.

So gehört es etwa zu den leichtesten Aufgaben von "Pulover's Macro Creator" [1], in einer großen Menge an Dokumenten bestimmte Elemente zu ersetzen oder neu zu berechnen. Die intuitive GUI ist einfach zu handhaben, sodass sich auch Nutzer ohne Programmierkenntnisse schnell in die Automatisierung einfinden. Zahlreiche Features wie Abfragen, Variablen, Hinweisboxen oder Programmaufrufe lassen sich anklicken und direkt in das Skript übernehmen. Der Rekorder zeichnet Aktionen, Mausbewegungen oder Tastaturfolgen auf. Die erstellen Makros sind entweder direkt in der Anwendung ausführbar oder im Skriptformat "AutoHotkey" exportierbar.