Umfragehelfer für kleine Unternehmen

Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen zu ihrer Meinung gefragt, sei es um das eigene Angebot weiterzuentwickeln oder um die Arbeitsbedingungen konstant zu verbessern. Für das schnelle Starten einer Umfrage gibt es mittlerweile einige kostenfreie Dienste zur Entwicklung von Fragebögen, etwa 'maq-online.de'. Das Online-Portal ermöglicht es, Befragungen mit einem Generator zu erzeugen und die Daten an ein nahezu beliebiges Ziel zu übergeben.

Simples Erscheinungsbild, zum schnellen Erstellen einer Umfrage aber mehr als nützlich: "maq-online.de"

Für die Nutzung von "maq-online.de" [1] sind keine HTML- oder Programmierkenntnisse erforderlich, die Fragebögen lassen sich einfach und intuitiv per Mausklick zusammenstellen. Für die Verteilung der Ergebnisse stehen drei Wege zur Verfügung. Entweder per Link in einer E-Mail, als eingebetteter Frame oder mit den entsprechenden Zugangsdaten auch als Ausdruck. Um die Aussagen abzusichern, können Sie die mehrseitigen Fragebögen natürlich mit einem Passwort schützen.