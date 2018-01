Multifunktionsschreiber für alle Fälle

Zu viele Nutzungsmöglichkeiten in einem Gerät sind einem schicken Design in der Regel nicht zuträglich. Der sogenannte 'TechPen' bietet als Multifunktionsschreiber jedoch eine gute Balance aus hohem Praxisnutzen und ansprechendem Aussehen. Die manuelle Schreibhilfe ist in klassischem Schwarz gehalten und fokussiert sich neben dem simplen Schreiben auf einige interessante und intelligente Zusatzfunktionen.

Für einen echten Geek sollte ein Kugelschreiber mehr können als nur schreiben. Der "TechPen" macht's möglich.

Neben dem für IT-Profis so wichtigen Schraubenzieher in Flachkopf- und Philips-Ausführung bietet der "TechPen" [1] ein Lineal sowohl mit Zentimeter- als auch Inch-Maßen. Zusätzlich ist in dem Stift eine Wasserwaage enthalten, damit im Serverraum immer alles im richtigen Winkel sitzt. Der Multifunktionsschreiber ist 14 Zentimeter lang; per Drehgriff lässt sich der Kugelschreiber ein- und ausfahren. Die Kappe können Sie einfach an das Ende aufschrauben. Mit 10 Euro sind Sie dabei.