Citrix ConfigSync reparieren

Bei der Nutzung von Citrix XenDesktop kann es vorkommen, dass der Citrix ConfigSync regelmäßig die Fehlermeldung mit der Ereignis-ID 505 "Ein Import des Citrix ConfigSync ist fehlgeschlagen" anzeigt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Local Host Cache mit XenApp / XenDesktop in Version 7.12 oder einer neueren Version jedoch konsistent wiederherstellen.

> psexec -i -u "NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE" cmd > whoami nt authority

etwork service

> cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn"

> SqlLocalDB stop CitrixHA > SqlLocalDB delete CitrixHA

HADatabaseName.* HAImportDatabase.*

Das geschilderte Problem betrifft XenDesktop in den Versionen 7.15, 7.14, 7.13 und 7.12. Um hier für Abhilfe zu sorgen, stellen Sie den Local Host Cache auf dem Delivery Controller wieder her. Laden Sie dazu zunächst PsExec auf den Delivery Controller herunter. Sie finden das Tool aus der Sysinternals-Schmiede unter [1]. Es läuft unter Vista, Server 2008 und höher. Stoppen Sie nun den "Citrix High Availability Service". Starten Sie in einer Eingabeaufforderung PsExec und wechseln Sie zum Network Service Account:Öffnen Sie den Pfad zur lokalen SQL DB (SqlLocalDB):Stoppen beziehungsweise löschen Sie CitrixHA (LocalDB):Entfernen Sie die entsprechenden Dateien in "C:\Windows\ServiceProfiles\ NetworkService":Zuletzt starten Sie den "Citrix High Availability Service" wieder.