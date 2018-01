Letzte Trainingstickets 'IT-Security mit dem Active Directory'

Vor ein paar Wochen waren noch Tickets für alle vier Termine unseres Trainings 'IT-Security mit dem Active Directory' erhältlich. Mittlerweile steht nur noch die Veranstaltung Mitte März in München zur Anmeldung offen. Und auch hierfür sind nur noch wenige Plätze zu haben. Ergreifen Sie also die Chance, sich vom AD- und GPO-Experten Mark Heitbrink unter anderem erklären zu lassen, wie Sie Ihr Netzwerk mit einem objektorientierten AD gegen Ransomware und Credential Theft in Stellung bringen.

Für das Training "IT-Security mit dem Active Directory" stehen noch einige letzte Plätze zur Verfügung.

Richtig eingesetzt, erhöht das Active Directory die IT-Sicherheit im Unternehmen deutlich. In unserem Training [1] zeigen wir, wie das Verzeichnis aufgebaut sein muss, um die Security im gesamten Netzwerk nachhaltig zu verbessern. Dazu gehört etwa der Schutz vor Verschlüsselungstrojanern und dem Diebstahl von Zugangsdaten. Auch organisatorische Sicherheitsmaßnahmen lassen sich mit dem passenden AD-Design umsetzen. Der letzte verfügbare Veranstaltungstag ist der 12. März in München. Seien Sie also schnell und schnappen Sie sich einen der letzten verfügbaren Plätze.