Download der Woche: O&O FileDirect

Es soll ja immer noch den ein oder anderen Admin geben, der beim Teilen von Daten den gängigen Cloud-Angeboten wie Dropbox und oder Google Drive nicht über den Weg traut. Vorsichtige Nutzer können auf ein Tool wie 'O&O FileDirect' zurückgreifen. Ohne Inhalte auf irgendwelchen Servern in Nordamerika abzulegen, lassen sich damit beliebige Dateien per Berechtigungslink freigeben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Rechner, auf dem die Inhalte liegen, auch angeschaltet bleibt.

Zu teilende Datei ins Programmfenster ziehen, Link erstellen lassen, teilen – "O&O FileDirect" macht's einfach.

Die Bedienung von "O&O FileDirect" [1] ist einfach: Per Drag & Drop lassen sich freizugebende Dateien in das Programmfenster ziehen, ein zweites Fenster listet alle geteilten Dokumente auf. Den von der Anwendung erzeugten Zugriffslink können Sie per E-Mail, Facebook oder Twitter verschicken und optional mit einem Passwort als Zugriffsschutz versehen. Einzige Voraussetzung auf Empfängerseite ist ein gängiger Browser. Beim Versand sollten Sie eine kurze persönliche Nachricht anhängen, da vorsichtige Benutzer den Link fälschlicherweise als Spam auffassen könnten.