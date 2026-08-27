Claude Cowork wird selbstständig

Anthropic erweitert die Desktop-App von Claude um einen integrierten Browser für Claude Cowork. Die Umgebung steht auf macOS, Windows sowie Linux zur Verfügung und erlaubt dem KI-Assistenten das eigenständige Aufrufen, Lesen und Bedienen von Webseiten sowie das Ausfüllen von Formularen.

Der integrierte Browser arbeitet getrennt vom primären Webbrowser des Nutzers. Das System erhält standardmäßig keinen Zugriff auf geöffnete Tabs, Lesezeichen oder hinterlegte Passwörter. Admins und Anwender können Anmeldungen bei Bedarf für einzelne Webseiten aus Browsern wie Chrome, Edge oder Firefox übernehmen. Sensible Dienste wie Online-Banking, E-Mail-Konten oder Single-Sign-on-Portale bleiben von diesem Import ausgeschlossen.

Für Interaktionen auf bereits geöffneten Seiten unter Nutzung aktiver Sitzungen dient weiterhin die Erweiterung Claude in Chrome. IT-Verantwortliche und Anwender legen in den Einstellungen der Desktop-App fest, welches Werkzeug als Standard für Webaufgaben zum Einsatz kommt.

Das System nutzt Sicherheitsfunktionen zur Abwehr von Prompt-Injection-Angriffen. Die Software gleicht dabei geplante Aktionen des Assistenten fortlaufend mit der ursprünglichen Aufgabenstellung ab. In Enterprise-Umgebungen verwalten Administratoren den Zugriff auf den Browser zentral über die Organisationseinstellungen.

Die Ausrollung erfolgt für Abonnenten der Tarife Pro, Max und Team schrittweise. Enterprise-Umgebungen nutzen die neue Browser-Integration ab sofort.