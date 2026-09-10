Apple faltet mit: iPhone Duo im technischen Überblick

Apple bringt mit dem iPhone Duo erstmals ein faltbares Smartphone auf den Markt. Das Gerät kombiniert ein großes Innendisplay mit klassischen iPhone-Maßen im geschlossenen Zustand – und soll durch neue Software-Funktionen vor allem beim Multitasking punkten.

Apple hat mit dem iPhone Duo sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Das Gerät verfügt im aufgeklappten Zustand über ein 7,6 Zoll großes Innendisplay und im zusammengeklappten Zustand über ein 5,4 Zoll großes Außendisplay. Beide Bildschirme nutzen laut Hersteller dasselbe Seitenverhältnis, damit Inhalte beim Auf- und Zuklappen proportional skaliert werden.

Das Scharnier besteht nach Angaben von Apple aus über 100 Einzelteilen und soll das Display in aufgeklappter Position flach halten. Das Gehäuse wird aus Titan gefertigt, die Displayoberfläche zusätzlich durch eine kratzfeste Beschichtung sowie eine mehrschichtige Klebstofftechnik geschützt, die ein Verrutschen der Display-Schichten beim Falten ermöglichen soll. Das Gerät ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt.

Prozessor und Wärmemanagement

Als Prozessor kommt der A20 Pro zum Einsatz, derselbe Chip, der auch in den iPhone-18-Pro-Modellen verbaut ist. Er wird in einem 2-Nanometer-Verfahren gefertigt und soll laut Apple eine bis zu 35 Prozent höhere Dauerleistung als der Vorgänger im iPhone 17 Pro erreichen. Für die Kühlung ist erstmals eine eigens entwickelte Dampfkammer verbaut, die den Chip direkt mit dem Gehäuse verbindet.

Die Neural Engine des A20 Pro verfügt über zwei 16-Kern-Einheiten und soll die doppelte Rechenleistung für KI-Anwendungen auf dem Gerät bereitstellen. Für die Stromversorgung setzt Apple auf eine Dual-Batterie-Architektur mit jeweils einem Akku auf beiden Geräteseiten. Die Reichweite soll bei Videowiedergabe über das Innendisplay bei bis zu 31 Stunden liegen, über das Außendisplay bei bis zu 44 Stunden.

Multitasking als zentrales Software-Feature

Mit iOS 27 bringt Apple eine für das faltbare Format angepasste Bedienoberfläche. Steuerelemente, die bislang am unteren Bildschirmrand saßen, wurden an den Seitenrand verschoben, um mehr vertikalen Platz für Inhalte zu schaffen. Im aufgeklappten Zustand zeigt das Innendisplay zwei nebeneinander liegende Homescreen-Bereiche an.

Zentrales neues Element ist die Funktion Split View, mit der sich erstmals auf einem iPhone zwei Apps gleichzeitig nebeneinander öffnen lassen. Nutzer können zudem zwei Fenster derselben Anwendung parallel öffnen, etwa um in Safari zwei Webseiten zu vergleichen, sowie App-Paare für den späteren Zugriff speichern. Drittanbieter wie Netflix, Zoom und Slack haben ihre Anwendungen nach Angaben von Apple bereits an das größere Display angepasst.

Konnektivität und Software-gestützte Funktionen

Das iPhone Duo wird ausschließlich mit eSIM betrieben, eine physische SIM-Karte ist nicht vorgesehen. Für die drahtlose Anbindung kommt der von Apple entwickelte N1-Chip zum Einsatz, der WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt; das Mobilfunkmodem C2 soll die Verbindungsqualität durch KI-gestützte Verfahren verbessern.

Über Apple Intelligence stehen zudem mehrere bildbezogene Funktionen zur Verfügung, etwa eine nachträgliche Neuausrichtung von Bildausschnitten oder eine Kennzeichnung KI-generierter Bilder nach dem SynthID-Standard. In Safari soll eine neue Funktion Nutzer benachrichtigen, wenn sich Inhalte auf beobachteten Webseiten ändern, etwa bei Preisen oder Verfügbarkeiten.

Das iPhone Duo kann ab dem 16. Oktober vorbestellt werden, der Verkaufsstart ist für den 23. Oktober angesetzt. Die Preise beginnen bei 2299 Euro für ein Modell mit 256 GByte Speicherplatz. Zudem sollen Varianten mit 512 GByte, 1 TByte und 2 TByte Speicherkapazität zu haben sein.