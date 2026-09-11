Zertifikate: Kostenlos büffeln für Azure, M365 & Co.

Früher griffen Microsoft-Admins für die Prüfungsvorbereitung gern zu Plattformen wie CertBase.de. Heute bietet Microsoft mit Microsoft Learn selbst ein umfassendes wie kostenfreies Trainingsangebot und deckt dabei rollenbasierte Qualifikationen rund um Azure, Modern Workplace und Security ab.

Microsoft hat sein Zertifizierungssystem in den letzten Jahren grundlegend umgekrempelt: Statt einzelner Produktprüfungen stehen heute rollenbasierte Qualifikationen im Mittelpunkt. Die zentrale Anlaufstelle dafür heißt Microsoft Learn, und das Angebot deckt inzwischen praktisch die gesamte Microsoft-Welt ab. Wer sich mit Azure beschäftigt, findet Lernpfade für Rollen wie Azure Administrator (AZ-104), Azure Security Engineer (AZ-500) oder Azure Solutions Architect (AZ-305).

Workplace, Endpoint-Management und Security

Für den Modern-Workplace-Bereich stehen Zertifizierungen zu Microsoft 365 (MS-102), Endpoint-Management mit Intune (MD-102) oder Teams-Administration (MS-700) bereit. Auch Power Platform mit Power BI, Power Apps und Power Automate sowie Dynamics 365 für Business Central, Field Service oder Customer Service gehören zum Portfolio, ebenso Security-Rollen wie Identity and Access Administrator (SC-300) oder Cybersecurity Architect (SC-100). Dort warten komplette Lernpfade mit interaktiven Modulen, die Admins Schritt für Schritt durch die Prüfungsinhalte führen – inklusive Sandbox-Umgebungen, in denen sich Azure-Umgebungen risikofrei ausprobieren lassen, ohne dass am Ende eine Kostenrechnung droht.

Überprüfen der eigenen Lernfortschritte

Besonders praktisch: Auf den jeweiligen Prüfungsseiten hat Microsoft mittlerweile offizielle Practice Assessments hinterlegt. Diese Übungsbeurteilungen orientieren sich eng am tatsächlichen Prüfungsformat, da sie vom selben Team stammen, das auch die echten Zertifizierungsprüfungen entwickelt. Nach jeder Frage liefert das System die richtige Antwort samt Begründung und passenden Links zu vertiefenden Lerninhalten. Ein Login mit dem Microsoft-Konto genügt, dann lässt sich das Assessment beliebig oft wiederholen – ideal, um Wissenslücken zu Themen wie Cloudinfrastruktur, Security oder Endpoint Management gezielt aufzuspüren, bevor es ernst wird.

Kostenpflichtige Prüfungen, freie Cloud Skills Challenges

Einen Haken gibt es dennoch: Die eigentliche Zertifizierungsprüfung selbst bleibt kostenpflichtig und schlägt meist mit 99 bis 165 US-Dollar zu Buche. Wer sparen möchte, hält Ausschau nach den regelmäßigen Cloud Skills Challenges von Microsoft, bei denen erfolgreiche Teilnehmer kostenlose Prüfungsgutscheine erhalten. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Applied Skills Credentials: Bei diesen praxisnahen Kompetenznachweisen sind Training und Bewertung komplett gebührenfrei.