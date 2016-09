Zukunftsbranche IT-Support

Datensicherheit verlässlich zu gewährleisten, ist in Zeiten von Cloud, Mobility und Co. für Unternehmen eine existenzielle Herausforderung. Gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass IT-Systeme sicher und verlässlich laufen und vor Störungen und Angriffen geschützt sind. Sind IT-Support und Sicherung der Daten und Systeme angesichts der technologischen Dynamik überhaupt noch leistbar? Wie muss sich die Rolle des IT-Supports verändern, wenn die Digitalisierung auch in den kleinen und mittelständischen Unternehmen ankommen soll? Der Beitrag will diese Fragen beantworten.

Der IT-Support wird auch in Zukunft nicht zu ersetzen sein, steht aber vor großen Herausforderungen.

Früher fühlte es sich irgendwie überschaubarer an. Wer in der IT arbeitete, wusste so ziemlich über alles Bescheid, was technisch im Unternehmen zum Einsatz kam. Es gab ein abgestecktes Spektrum an Soft- und Hardware, das es zu administrieren galt. Nutzeranfragen konnten relativ gut abgegrenzt werden. Die zunehmende Digitalisierung unseres Lebens- und Arbeitsumfeldes jedoch sorgt für einen Wandel des Aufgabenfeldes. Die Stellenbeschreibung à la "Unterstützung der Mitarbeiter beziehungsweise Kunden in allen IT-relevanten Belangen" im Arbeitsvertrag mag sich einfach lesen, kann aber mittlerweile die Mannigfaltigkeit der täglich wachsenden Anforderungen nicht mehr wirklich abbilden.



Mitarbeiter im IT-Support waren schon immer Allrounder, nur erweitert sich seit einigen Jahren das Portfolio stetig. Mobile Arbeitsplätze, Bring your own Device, Datensicherheit, Big Data, Transfers oder ganze File Server-Strukturen sowie E-Mail-Dienstleistungen per Cloud sind an der Tagesordnung. Nebenher muss natürlich der normale Betrieb der Arbeitsstationen inklusive aller Peripheriegeräte gewährleistet sein. Welche Rahmenbedingungen braucht der IT-Supporter, um in einem derart dynamischen Arbeitsumfeld sicher und erfolgreich agieren zu können?