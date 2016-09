Server mit der PowerShell konfigurieren (2)

Unternehmen verfügen zwar meist über Software-unterstützte Installationsroutinen, die Server-Hardware oder virtuelle Maschinen von einer Bestellung bis hin zum Einsatz automatisiert aufsetzen. Doch mitunter sind auch Nacharbeiten nötig. Diese lassen sich mit der PowerShell erledigen. Auch für eine wichtige Server-Variante sind die Cmdlets von Bedeutung: Windows Server Core. Im zweiten Teil des Workshops machen wir uns mit der PowerShell unter anderem an die IP-Konfiguration und das Setzen der Firewall-Einstellungen. Außerdem gehen wir auf den Domäneneintritt ein und installieren Rollen und Features.

$nic = Get-NetIPInterface | ?{$_.AddressFamily -eq "IPv4" -and $_.DHCP

-eq "Enabled"}

New-NetIPAddress -InterfaceIndex $nic.ifIndex -IPAddress -192.168.2.119

-PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.2.1

Set-DNSClientServerAddress -InterfaceIndex $nic.ifIndex

-ServerAddresses 192.168.2.2,192.168.2.3

Get-NetAdapter -Physical

New-NetLbfoTeam -Name NICTeam-1 -TeamMembers "Ethernet 2"

-Confirm:$false

Name: NICTeam-1

Member: Ethernet 2

TeamNics: NICTeam-1

TeamingMode: SwitchIndependent

LoadBalancingAlgorithm: TransportPorts

Status: Up

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "NICTeam-1" -IPAddress 192.168.2.119

-PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.2.1 Set-DNSClientServerAddress -InterfaceAlias "NICTeam-1"

-ServerAddresses 192.168.2.2,192.168.2.3

Add-NetLbfoTeamMember -Name "Ethernet" -Team "NICTeam-1"

Set-NetLbfoTeamMember -Name "Ethernet 2" -AdministrativeMode Standby

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -Enabled True

Get-NetFirewallProfile

New-NetFirewallRule -DisplayName "PingServer – Zugriff erlauben"

-Direction Inbound -ProgramocalSubnet -Action Allow

New-NetFirewallRule -DisplayName "Microsoft SQL Server"

-Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1433 -Action allow



Treffender kann auch die Suche nach dem DHCP-Interface sein, falls bisher eine IP-Adresse von DHCP zugewiesen wurde:Das Zuweisen einer neuen IP-Adresse geschieht ganz einfach mit dem Cmdlet "New-NetIPAddress":Das "PrefixLength" bestimmt die Länge der Subnetzmaske. Für eine Maske von 255.255.255.0 ist 24 der richtige Wert, da 24 der 32 Bits für die Maske gesetzt sind. Für eine korrekte Konfiguration fehlt nun noch die Einstellung für DNS-Server. Diese setzen Sie mit "Set-DNSClientServerAddress". Mehrere DNS-Server geben Sie durch Komma getrennt an:Für Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit auf Ebene der Netzwerkkarten verfügen heute nahezu alle Server über mehrere Netzwerkkarten. Mehrere physische Netzwerkkarten können ab Windows Server 2012 zu einem logischen Netzwerkkarten-Team zusammengefasst werden. Dazu ist keine Herstellersoftware mehr notwendig – das Betriebssystem kann das, auch durch Konfiguration mit der PowerShell, von Haus aus. Die dafür bereitgestellten Cmdlets haben alle einen besonderen Präfix: NetLBFO. "LBFO" steht dabei für "Load Balancing, Fail Over", also die beiden Modi, in denen das Teaming eingerichtet werden kann. Hierzu verschaffen Sie sich einen Überblick über die physischen Netzwerkadapter mitEin neues Teaming richten Sie mit dem Cmdlet "New-NetLbfoTeam" ein. Beide Adapter können Sie direkt zum Team hinzufügen. Führen Sie das Skript lokal aus, spricht nichts dagegen. Wird das Skript oder PowerShell-Kommando jedoch von einem entfernten Host ausgeführt oder sind Sie per Remote Desktop mit dem Server verbunden, wird beim Eintritt in das Teaming die Verbindung getrennt. Außerdem braucht das Team noch eine neue IP-Adresse, um Verbindung mit dem Netzwerk aufzunehmen.In diesem Beispiel erstellen wir das Teaming in mehreren Schritten. Der Aufbau des Teams kann auch mit nur einem Adapter beginnen und später durch weitere Adapter ergänzt werden; in diesem Fall mit "Ethernet 2", über den wir gerade nicht per Remote Desktop verbunden sind:Das Team wurde nun erstellt und die Netzwerkkarte "Ethernet 2" zugewiesen. Um mehrere Adapter dem Team beizusteuern, geben Sie im Parameter alle Interfacealiase in kommaseparierter Form an. Parallel weisen Sie dem Team eine IP-Adresse und die Definition der DNS-Server zu – das geschieht mit den beiden bereits bekannten Cmdlets:Damit haben Sie das Teaming nun grundlegend konfiguriert. Wie bereits angedeutet, kennt das Windows-Teaming zwei Betriebsarten: "Load Balancing" und "Failover", die Sie ebenfalls konfigurieren können. Für diese Betriebsarten ist mindestens eine zweite Netzwerkkarte erforderlich, um die Sie das Team gegebenenfalls nachträglich mit dem Cmdlet "Add-NetLbfoTeamMember" erweitern:Nach dem erfolgreichen Hinzufügen der zweiten Karte nutzt Windows Server die beiden Karten für das Teilen des Netzwerkverkehrs. Um ein Failover zu konfigurieren, lässt sich einer der Adapter in den "Standby"-Modus schalten. Dann ist jeweils nur einer der beiden Adapter aktiv.Die Windows Firewall ist ein integraler Bestandteil von Windows. Die Verwaltung und die Integration der Firewall in verschiedene Betriebssystemfunktionen hat Microsoft auch in Windows Server 2012 noch einmal verbessert. Jegliche Änderungen an Rollen und Features, die Einfluss auf die Firewall haben, werden vom Server Manager und der PowerShell automatisiert durchgeführt – das bedeutet weniger Administrationsaufwand.Die Firewall wird noch bei der Installation vom Windows-Installationsmedium eingeschaltet. Unternehmen haben sich in der Vergangenheit dazu entschieden, die Firewall bewusst auszuschalten. Doch da wir neben der Firewall zwischen Netzwerkzonen weitere Host-Sicherheit wollen, schalten wir die Firewall via PowerShell ein:Set-NetFirewallProfile -DefaultInboundAction Block -DefaultOutboundAction Allow Die Übersicht über die Firewall-Konfiguration zeigt:Im späteren Verlauf des Lebens unseres Servers kommen mit größter Wahrscheinlichkeit Serverrollen oder Features hinzu. Hierfür konfigurieren Sie über die PowerShell oder den Servermanager Ausnahmen im Firewall-Regelsatz. Anwendungen, die nicht mit dem Servermanager installiert werden und damit nicht von der automatischen Erstellung für eingehende Verbindungen profitieren können, erlauben Sie wie folgt:Das Kommando gibt eine bestimmte Anwendung frei, in diesem Fall den "PingServer" . Die Anwendung lauscht auf einem Netzwerk-Port auf Anfragen aus dem Netzwerk und die Firewall soll diese Anfragen zulassen. Das Cmdlet erstellt eine neue Regel samt Regelnamen sowie Angabe der Verbindungsrichtung. "Inbound" lässt dank der Aktion "Allow" einkommende Verbindungen zu, wenn sie an die server.exe von Ping-Server gerichtet sind. Die Firewall erkennt das, indem sie überprüft, an welchem Port die Anwendung lauscht und erlaubt deshalb Anfragen.Die Firewall lässt sich auch Anwendungsunabhängig konfigurieren, sodass ein Port für einkommende Verbindungen geöffnet wird. Ein Beispiel für den Microsoft SQL Server, der am Port 1433 lauscht:Dieses Kommando öffnet den TCP-Port 1433, egal welche Applikation letztendlich auf diesem Port zuhört.