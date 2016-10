Integration von Public-Cloud-Diensten in die Standortvernetzung

Die Nutzung von Cloud-Diensten ist heute eine feste Säule in der IT-Strategie von Unternehmen. Vor allem Public Cloud Services gewinnen immer mehr an Bedeutung, sind sie doch einfach und jederzeit über das Internet erreichbar. Garantien für Latenz, Paket Loss und ähnliche Parameter gibt es jedoch meist nicht. SLAs lassen sich nur durch dedizierte Anbindungen erreichen, die in die Standortvernetzung integriert werden müssen. Wie das funktioniert und worauf Sie achten sollten, erklärt dieser Fachartikel.

Die bedarfsgerechte Public-Cloud-Anbindung sollte bei der Standortvernetzung stets bedacht werden.

Die "Cloudifizierung" der IT-Infrastruktur schreitet kontinuierlich voran. Die Treiber hierfür sind vielfältig. So stehen viele Firmen vor der Frage, welchen Teil der IT Sie zukünftig noch mit eigener Infrastrukturbetreiben wollen und welchen sie aus der Wolke beziehen. Nüchtern betrachtet also eine "Make-or-Buy-Entscheidung".Häufig vorausgehend ist die Erkenntnis, dass eigene Infrastrukturen (Rechenzentren, Server, Software) veraltet sind oder neue Anforderungen entstehen (zum Beispiel Desaster Recovery). Erheblicher Investitionen wären nötig. Und das obwohl sich die Anforderungen kurzfristig ändern könnten (mehr Mitarbeiter, weniger Mitarbeiter).



Viele CIOs und insbesondere CFOs wollen daher wenig Einmalinvest (Capex), sondern flexible, sich an die Unternehmensentwicklung anpassende laufende Kosten (Opex). Die höchste Flexibilität und Skalierbarkeit wird dabei bei Public Cloud Services erreicht. Standardisierte Dienste und Applikationen können dorthin ausgelagert werden. Beispiele hierfür sind Azure, Office 365, CRM Online oder AWS. Viele Kunden betreiben heute auch eine Kombination unterschiedlicher Cloud Varianten in einer sogenannten Hybrid Cloud. Bei der Public Cloud spielten in der Vergangenheit bei vielen Firmen oft noch Datenschutzbedenken eine große Rolle. Inzwischen sind diese häufig entweder in den Hintergrund gerückt oder durch nationale Konstrukte entkräftet worden.