SAM  mehr als nur ein notwendiges Übel

Viele Unternehmen nutzen Software Asset Management (SAM) derzeit nur als rein taktische Maßnahme, um dem Druck von Audits und Compliance standzuhalten. In einem ganzheitlichen Ansatz erhält SAM jedoch eine strategische Komponente, mit der sich auch IT-Trendthemen wie Cloud und IT-Security leichter umsetzen lassen. Auch komplexe Lizenzierungsstrategien unterstützt dieser Ansatz. Der Fachbeitrag zeigt, wie SAM so konkret zur Wertschöpfung beitragen kann.

Virtualisierung sowie Cloud-Lösungen verkomplizieren das Lizenz-Management zunehmend. Neue Lizenzmetriken und Vertragsformen der Software-Hersteller tragen ebenfalls dazu bei. Damit stehen Behörden und Unternehmen mit über 250 PC-Arbeitsplätzen vor einer dreifachen Herausforderung: den Überblick behalten, in Hersteller-Audits bestehen und Strafzahlungen vermeiden. Zugleich hat sich SAM längst zur Chefsache entwickelt. Audit und Compliance verlieren derweil ihren Status als klassischer Hauptantrieb für Unternehmen, Lizenz-Management zu betreiben – so das Fazit einer aktuellen Gartner-Analyse. Die Qualität der IT-Prozesse und ein konkreter Beitrag zur Wertschöpfung rücken stattdessen ins Zentrum. Ähnliche Umfragen bei CIOs und anderen IT-Verantwortlichen untermauern diese Erkenntnis. Für viele von ihnen gehört SAM zu den Top 5 der aktuellen IT-Themen.



Sämtliche IT-Bereiche befinden sich momentan im Wandel. Damit einher gehen auch die höhere Priorität und die gestiegene Komplexität des Lizenz-Managements. Statt nur auf äußeren Druck durch Audits und Compliance zu reagieren und damit nur punktuell zu investieren, lohnt es sich, ganzheitlich und ohne Druck von außen auf diesem Gebiet zu agieren. Die Lizenzbilanzierung bildet die notwendige Basis für eine ganzheitliche Vorgehensweise und bleibt auch deshalb weiterhin wichtig.Diese Konzepte münden dann in konkreter Wertschöpfung im SAM-Anwenderunternehmen. Das größte Potenzial Mehrwert zu generieren, bietet SAM in Verbindung mit aktuellen Aufgaben und Entwicklungen wie Cloud-Readiness, IT-Security und Mobile Device Management sowie der häufig fehleranfällige Datenbanklizenzierung (etwa SQL). Es ist dann mehr als "Zählen, Messen und Wiegen" der Softwarelizenzen sowie -anwender und entwickelt sich von einem reaktiven taktischen zu einem proaktiven strategischen Instrument.Einen Überblick über das Lizenzmanagement als Ganzes zu gewinnen, ist der erste Ansatzpunkt um mit SAM Mehrwert zu schaffen. Dazu bietet sich ein Workshop erfahrener SAM-Berater beim Anwenderunternehmen an. Dabei analysieren Teilnehmer und Experten gemeinsam auch Fakten, die nicht nur die reine Bilanzerstellung beeinflussen, unter anderem die Ausgangssituation und die Ziele der Firma. Speziell gilt es zu klären, welche Geschäftsmodelle die Firma umsetzen möchte und wie dafür die IT- und Unternehmensstruktur ausgerichtet werden sollte. Mit zielgerichteten Maßnahmen und einer klaren Planung unterstützt das künftige SAM diese Vorhaben.Erste Maßnahme sind klassische technische und kaufmännische Analysen. Sie liefern die notwendige Datenbasis für die folgenden Schritte. Hierbei werden alle Installationen und Zugriffe der Infrastruktur technisch inventarisiert sowie detaillierte Vertrags- und Lizenzdaten gesammelt. Bereits bei dieser Erhebung sollten IT-Verantwortliche darauf achten, dass alle für eine spätere Optimierung wertvollen Informationen festgehalten werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine nachhaltige Datenverwaltung und lässt sich wiederholen.Als nächstes stellen SAM-Experten kaufmännische und technische Daten gegenüber. Sie gleichen die eingesetzte Software gegen die gültigen Lizenzmetriken der Hersteller ab und fertigen eine Lizenzbilanz an. Diese bildet dann den Grundstein, auf dem eine ganzheitliche Betrachtungsweise aufbaut. Es gilt, aus den erhobenen Daten echte Mehrwerte zu generieren. So können sie als Informationsquelle für einige Trendthemen der IT dienen, die auf den ersten Blick gar nicht so viel mit SAM zu tun haben. Zu diesen Trendthemen gehört beispielsweise das Mobile Device Management. Auf Basis der Informationen für die Lizenzbilanz können Unternehmen dafür eine Strategie entwickeln und entscheiden, welche Komponenten sie zur Verwaltung verwenden möchten.