Vom Silizium bis zum Modul: Wie Serverspeicher hergestellt wird

Weil jede Serveranwendung von aktiven Daten abhängt, ist zuverlässiger Arbeitsspeicher von entscheidender Wichtigkeit. Viele Unternehmen sind sich bei der Auswahl ihres Serverspeichers jedoch oft nicht bewusst, wie der Herstellungsprozess die Qualität beeinflussen kann. Kommen alle Teile des Speichers aus einer Hand, gelten meist einheitlich hohe Qualitätsansprüche. Doch nur drei Hersteller weltweit bieten komplett selbst produzierten DRAMs an: Micron, Samsung und SK Hymix. Micron gewährt für diesen Beitrag einen Blick hinter die Kulissen seiner Fertigung.

Server sind die Kraftquelle in den meisten modernen Unternehmen. Doch wie leistungsfähig der Server ist, hängt nicht zuletzt auch von der Qualität und Zuverlässigkeit der installierten Speicher ab. Und dafür spielt die Art und Weise, wie Serverspeicher hergestellt wird, eine große Rolle. Ein Unternehmen sollte keine Ausfallzeiten seiner Systeme riskieren, weil es Serverspeicher verwendet, der nicht von einem Speicherhersteller stammt, sondern zusammengesetzt wurde. Es sollte sich für Serverspeicher entscheiden, der in allen Produktionsphasen getestet und überwacht wird.



Doch nur drei Firmen weltweit können zu Recht behaupten, dass sie Speicher von Anfang bis Ende herstellen: Micron – mit der Marke Crucial -, Samsung und SK Hynix. Viele durch Dritte geschützte Marken behaupten von sich, Komponentenhersteller zu sein, während sie eigentlich eher Monteure sind, die mit einer Vielzahl an Komponenten von verschiedenen Anbietern Servermodule zusammensetzen.



Serverspeicher der Marke Crucial durchlaufen drei extrem detaillierte Phasen: Konzeption und Entwicklung, Herstellung und Montag sowie die Prüfung.

Bild 1: Der Die wird in Plastik verkapselt und die Komponenten werden an der Leiterplatine angebracht.



Zunächst stellt das Designteam aus Siliziumscheiben Wafer der nächsten Generation her. Qualitativ hochwertige Module sind das Ergebnis qualitativ hochwertiger Konzeption, also beginnt die Vision, schnellen und zuverlässigen Serverspeicher herzustellen, bereits sehr früh. Aus Siliziummaterial wird ein hoch funktionales, fertiges Modul hergestellt, in einem vom System unterstützten Formfaktor. Dann werden Funktionalitäts- und Spezifikationsparameter eingesetzt, die Micron von Serverherstellern erhält, um die am besten geeigneten Designs zu entwickeln. Die Konzepte müssen einen Prozess bestehend aus 13 Schritten durchlaufen, in denen sie erstellt, geprüft und umfassend analysiert werden, bevor sie für die Herstellung freigegeben werden.Unter Verwendung von hochmoderner Ausrüstung in Reinräumen, die rund 92.903 Quadratmeter groß und sauberer sind als ein Operationssaal in einem Krankenhaus, werden aus ausgewählten Wafern einzelne Dies (Chips) geschnitten und zu Komponenten zusammengesetzt. Dann werden die Komponenten auf Premium-Leiterplatinen (PCB) montiert, aus denen dann die Module werden. Insgesamt gibt es bis zu fünfzehn Schritte im Montageprozess, damit Qualität bis ins kleinste Detail sichergestellt werden kann.Alles, was in den Wafer kommt - insbesondere die Ausgangsstoffe -, muss umfassend getestet werden. Der kleinste Fehler oder Defekt in nur einem der Elemente kann das fertige Produkt ruinieren. Und daher arbeiten die Beschaffungs-, Engineering- und Qualitätsteams bei Micron eng zusammen, um sicherzustellen, dass strenge Standards erfüllt werden.Qualitativ hochwertige Dies herzustellen, ist nur ein Teil der Geschichte. Um schließlich in einen Server eingebaut zu werden, muss die Qualität auf Die-Ebene mit den anderen Teilen des Moduls abgestimmt werden. Unter Verwendung von Wafersägen mit präziser Diamantklinge und hohem Wasserdruck werden die Dies aus dem Wafer geschnitten. Mithilfe einer elektronischen Wafermap werden die besten Dies ausgewählt. Golddrähte, die nur 0,025 mm dünn sind, was einem Drittel des Durchmessers von menschlichem Haar entspricht, verbinden die Bond-Pads des Dies mit den Lead-Fingern des Rahmens. Der Die wird dann in Plastik verkapselt und die Komponenten werden an der Leiterplatine angebracht. Die Module sind nun bereit, getestet zu werden.