Database Availability Groups unter Exchange 2013 verwalten (2)

Die E-Mail-Umgebung gehört in den meisten Unternehmen zu den Anwendungen des täglichen Bedarfs und ist entsprechend den unternehmenskritischen Anwendungen zuzurechnen. So rückt das Thema Hochverfügbarkeit in den Fokus fast jedes Exchange-Administrators. In diesem Workshop bringen wir Ihnen die Verwaltung der Database Availability Groups über die PowerShell näher. Im zweiten Teil der Workshop-Serie beschäftigen wir uns damit, wie Sie Datenbankkopien einrichten und den DAG-Status wirkungsvoll prüfen.

Datenbankkopien einrichten

Bis hierhin haben wir die DAG eingerichtet und die Mitgliedsserver hinzugefügt. Im nächsten Schritt richten wir die Datenbankkopien ein und definieren, welche Datenbank zu welchem Server repliziert werden soll. Die Server zur Replikation müssen sich in der gleichen DAG befinden und Sie können immer nur eine Kopie auf einem Server einrichten. Auch können Sie keine Kopie einer aktiven Datenbank auf dem gleichen Server einrichten. Da die Datenbanken im gleichen Pfad abgelegt werden, müssen die entsprechenden Verzeichnisse vorhanden sein. An dieser Stelle sollten Sie kurz innehalten, denn ein einfaches Verschieben der Datenbankenverzeichnisse ist in einer DAG nicht möglich.



Stellen Sie vor dem Hinzufügen sicher, dass die Umlaufprotokollierung nicht aktiv ist. Den Status der Protokollierung erhalten Sie mit Get-MailboxDatabase|fl Name, Circular. Sollte diese auf "$TRUE" stehen und damit aktiv sein, deaktivieren Sie diese und mounten Sie die Datenbank neu: Set-MailboxDatabase -Identity DB01 -Circular $FALSE Dismount-Database -Identity DB01 Mount-Database -Identity DB01 Mit Add-MailboxDatabaseCopy weisen Sie nun einem Server eine Datenbankkopie zu: Add-MailboxDatabaseCopy -Identity DB01 -MailboxServer LAB01EX01 -ActivationPreference 2 Der Parameter "ActivePreference" gibt dabei die Reihenfolge an, mit der Datenbanken zur Aktivierung ausgewählt werden. Sie lassen sich über die Datenbankeigenschaften die Präferenzen der Mailbox-Server über folgenden Befehl anzeigen: Get-MailboxDatabase|fl Name, ActivationPreference