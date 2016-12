Database Availability Groups unter Exchange 2013 verwalten (3)

Die E-Mail-Umgebung gehört in den meisten Unternehmen zu den Anwendungen des täglichen Bedarfs und ist entsprechend den unternehmenskritischen Anwendungen zuzurechnen. So rückt das Thema Hochverfügbarkeit in den Fokus fast jedes Exchange-Administrators. In diesem Workshop bringen wir Ihnen die Verwaltung der Database Availability Groups über die PowerShell näher. Im dritten Teil der Workshop-Serie erklären wir, wie Sie die aktive Datenbank finden und was es mit dem Wartungs-Modus zur Exchange-Server-Aktualisierung auf sich hat.

Aktive Datenbank finden und verschieben

Um Wartungsaufgaben an den Mailboxservern der DAGs durchzuführen und keinen Failover zu provozieren, ist es wichtig, dass keine Datenbank auf dem zu wartenden Server aktiv ist. Ein Failover tritt als Reaktion auf einen Ausfall auf, während das kontrollierte Verschieben aktiver Datenbanken als Switchover bezeichnet wird. Hier lässt sich durch den Umfang der Aktion zwischen Database-, Server- und Datacenter-Switchover unterscheiden. Beachten Sie, dass ein Dismounten einer Datenbank zu einer normalen administrativen Tätigkeit gehört und weder einen Switchover noch einen Failover auslöst.





Bild 1: Get-MailboxDatabase zeigt Ihnen die Verteilung der Datenbanken. Mit ".\RedistributeActiveDatabases.ps1"

können Sie die Datenbanken nach ihren Präferenzen nach einer Wartung verteilen.



Zunächst zeigen Sie sich über Get-MailboxDatabase und dem Attribut "Server" die aktive Datenbank an, um sich einen Überblick der Datenbankverteilung zu verschaffen. Alternativ können Sie wieder Get-MailboxDatabaseCopyStatus nutzen und prüfen, wo die Datenbank gemounted ist. Verschieben Sie die Datenbank nun über MoveActiveMailboxDatabase. In unserem Beispiel können Sie die aktive Datenbank "DB01" über den folgenden Befehl auf den Server "LAB01EX02" verschieben: Move-ActiveMailboxDatabase -Identity DB01 -ActivateOnServer LAB01EX02 Möchten Sie alle aktiven Datenbanken eines Servers bewegen, geben Sie statt der DB einfach den Quellserver an: Move-ActiveMailboxDatabase -Server LAB01EX01 -ActivateOnServer LAB01EX02 Um Wartungsaufgaben an den Mailboxservern der DAGs durchzuführen und keinen Failover zu provozieren, ist es wichtig, dass keine Datenbank auf dem zu wartenden Server aktiv ist. Ein Failover tritt als Reaktion auf einen Ausfall auf, während das kontrollierte Verschieben aktiver Datenbanken als Switchover bezeichnet wird. Hier lässt sich durch den Umfang der Aktion zwischen Database-, Server- und Datacenter-Switchover unterscheiden. Beachten Sie, dass ein Dismounten einer Datenbank zu einer normalen administrativen Tätigkeit gehört und weder einen Switchover noch einen Failover auslöst.Zunächst zeigen Sie sich überund dem Attribut "Server" die aktive Datenbank an, um sich einen Überblick der Datenbankverteilung zu verschaffen. Alternativ können Sie wiedernutzen und prüfen, wo die Datenbank gemounted ist. Verschieben Sie die Datenbank nun über. In unserem Beispiel können Sie die aktive Datenbank "DB01" über den folgenden Befehl auf den Server "LAB01EX02" verschieben:Möchten Sie alle aktiven Datenbanken eines Servers bewegen, geben Sie statt der DB einfach den Quellserver an: