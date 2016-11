Reibungslose Videokommunikation im Unternehmen

Genau wie Smartphones und Tablets nicht mehr nur privat, sondern auch beruflich zum Einsatz kommen, verhält es sich mit Videokonferenzen in Unternehmen. In Zeiten dezentraler Teamarbeit und flexibler Arbeitszeiten bietet Videokommunikation Organisationen mit verschiedenen Standorten enorme Vorteile: sie hilft dabei, räumliche Distanzen zu überwinden und eine direkte Form des Austausches zu schaffen. Dieser Artikel schildert, welche Faktoren bei einer Plattform für Videokonferenzen zu beachten sind, und geht dabei besonders auf die technischen Aspekte ein.

Neben den offensichtlichen Vorteilen wie Zeit- und Kosten-Einsparungen, weniger CO2-Emissionen und der Unabhängigkeit von Streiks der Bahn oder von Fluggesellschaften, zählen im Arbeitsalltag größere Unternehmensproduktivität und Kontrolle über die Wertschöpfungskette, schnellerer Zugang zu neuen Märkten und bessere Kommunikation mit Kunden oder Lieferanten. Professionelle cloudbasierte Videokonferenzlösungen wie BlueJeans passen sich dabei auch kleineren IT-Budgets - etwa von mittelständischen Unternehmen - an, denn sie bieten flexible Lizenzierungsmodelle ohne dass zusätzliche Hardware nötig ist.



Darauf kommt es bei einer Videokonferenzlösung an

Bei der Auswahl einer Videokonferenzlösung spielen viele Faktoren eine Rolle. Neben einer exzellenten Bildqualität und leistungsstarker Audio-Qualität ist die Benutzerfreundlichkeit ein zentrales Auswahlkriterium. Das System sollte intuitiv bedienbar sein und sicherstellen, dass beliebige Endpunkte an einer Videokonferenz teilnehmen können, seien es Webbrowser, mobile Geräte oder Telepräsenzsysteme. Weitere Gesichtspunkte sind Flexibilität und Skalierbarkeit, wobei die Sicherheit nie zu kurz kommen sollte.

Im zentralen Dashboard einer Plattform zur Videokommunikation – hier des Anbieters BluejJeans – lassen sich

im Idealfall Informationen etwa zur täglichen Nutzung oder den verwendeten Endgeräte einsehen.



Seite 1 von 2 Nächste Seite >>

Statt auf einzelne Insel-Lösungen zu setzen, die nicht miteinander kompatibel sind, empfiehlt sich ein Service, der auf Interoperabilität setzt. Mit Transcoding lassen sich spezifische Video- und Audio-Codecs einzelner Clients durch Standard-Codecs ersetzen, damit unterschiedlichste Endpunkte miteinander sprechen lernen. So kann beispielsweise der Google-Standard-Codec VP8 in den H.264-Standard eines Raumsystems umgeschrieben werden, sodass ein Raumsystem auch mit einem Browser kommunizieren kann. Das Ziel muss es sein, standardisierte Endpunkte miteinander zu verbinden, um dem Nutzer größtmögliche Simplizität bei der Nutzung von Videokonferenzen zu ermöglichen. Diese umfassen etwa den SIP-Standard bei VoIP-basierten Telefonen oder H.323 bei Raumsystemen.Mit dem Ansatz Multipoint Control Unit (MCU) in der Cloud lässt sich die Kapazität für die Endnutzer fast beliebig erweitern. Eine cloudbasierte MCU könnte dann zum Beispiel 100 User unterstützen, eine weitere virtualisierte Einheit - also eine virtualisierte Plattform auf einem entsprechenden Server - wieder 100 und so weiter. Bei alten On-Premise-Systemen wäre diese Skalierbarkeit schlicht unmöglich, da ein solches System ein physisches Maximum an Ports besitzt.Ein weiterer Vorteil der Cloud-gestützten Lösung ist die Kontrolle über die Datenströme. So lassen sich beispielsweise auch Bandbreiten anpassen, das heißt abhängig vom Client etwa die gewünschte Videoauflösung reduzieren. Eine Peer-to-Peer-Lösung, die bei nur zwei Personen zwar gut funktioniert, stößt in puncto Bandbreiten dann an Grenzen, wenn sich mehrere Teilnehmer in eine Videokonferenz einwählen. Aus diesem Grund ist eine Lösung zu empfehlen, bei der die MCU die Rechenarbeit verrichtet, nicht ein Endpunkt. Daneben sollten gespiegelte Rechenzentren dafür Sorge tragen, dass der Video-Service genauso verfügbar ist wie ein Telefongespräch.