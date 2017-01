Rollenverwaltung unter Exchange 2013 mit der PowerShell (1)

Neben den Database Availability Groups war Role Based Access Control – kurz RBAC – eine der größten Anpassungen in Exchange 2010. Die Tragweite ist auch in Exchange 2013 zu spüren, denn das Konzept bietet deutlich mehr Flexibilität bei der Rechtevergabe als die vorherigen Access Control Lists. Dieser Workshop geht auf die wichtigsten Punkte zur Konfiguration über die PowerShell ein. In Teil 1 erklären wir die verschiedenen RBAC-Methoden und geben eine Übersicht zu Rollen und Gruppen.







Bild 1: Die Zusammenhänge der verschiedenen RBAC-Komponenten (wer darf was wo). Damit Benutzern und Administratoren sämtliche nötigen Rechte zur Wahrnehmung ihrer täglichen Aufgaben zur Verfügung standen, arbeitete Exchange 2007 noch mit einfachen Access Control Lists (ACL). Bei strukturierten und starren Systemen ist dies ein effektiver Weg, um Rechte zu vergeben. Exchange jedoch ist ein sehr dynamisches System, das mit tausenden Objekten arbeitet und ein granulares Berechtigungskonzept benötigt. Role Based Access Control (RBAC) mit ihrem Rollenkonzept ist das Ergebnis und bietet die nötige Flexibilität. In Exchange 2013 steuert RBAC sowohl, welche Verwaltungsaufgaben durchgeführt werden können, als auch den Umfang, in dem Benutzer jetzt ihre eigenen Postfach- und Verteilergruppen verwalten können.