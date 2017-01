Rollenverwaltung unter Exchange 2013 mit der PowerShell (3)

Trotz weitverbreiteter Sorgen über die Sicherheit des Internet of Things und mobiler Applikationen sind Unternehmen schlecht auf die entsprechenden Risiken eingestellt. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die das Ponemon Institute gemeinsam mit IBM Security und Arxan Technologies durchgeführt hat. Der Report '2017 Study on Mobile and Internet of Things Application Security' zeigt dabei deutliche Diskrepanzen zwischen Bedrohungslage und Schutzmaßnahmen. [ mehr