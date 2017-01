Anwenderbericht: Instant Replay in der Basketball-Bundesliga

Nur noch wenige Sekunden sind auf der Uhr, die Angreifer der Telekom Baskets Bonn sind in der Vorwärtsbewegung. Der Shooting Guard wirft, die Schlusssirene ertönt und der Ball senkt sich in den Korb. Auf dem Spielfeld wird diskutiert, ob der Ball beim Ertönen der Sirene noch an der Hand des Spielers war oder nicht. Um schnell entscheiden zu können, greifen die Schiedsrichter auf Instant Replay, die unmittelbare Wiedergabe der aufgezeichneten Live-Bilder, zurück. Unser Anwenderbericht erklärt die zugrundeliegende WLAN-Technik und ihre Vorteile.

Instant Replay soll es den Schiedsrichtern beim Basketball erleichtern, schnelle Entscheigungen zu treffen.

Instant Replay wird seit der Saison 2014/2015 in der easyCredit Basketball Bundesliga eingesetzt. "Wir haben uns nach der letzten Saison für diese Lösung entschieden, da es immer wieder zu knappen Szenen in den Spielen kam", erklärt Jens Staudenmayer, Prokurist, kaufmännische und sportliche Leitung der BBL GmbH. "So sollten zukünftig schnelle und faire Entscheidungen während des Spiels herbeigeführt werden. Damit wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen."



Direkter Draht zum Hersteller

Für die Videowiedergabe einigten sich die Verantwortlichen aufgrund der hohen Mobilität auf iPads. Zusätzlich sollten weitere Anwender einen schnellen Zugriff auf das aufgezeichnete Videomaterial erhalten. Damit fiel die Wahl der Übertragungstechnik schnell auf WLAN, da die meisten Endgeräte heutzutage diese Funktechnik unterstützen.