Mit der PowerShell Raum- und Gerätepostfächer in Exchange 2013 einrichten (2)

Ressourcenpostfächer vereinfachen das Buchen von Ressourcen in einer Organisation deutlich. Mit Exchange 2007 wurden die Postfachtypen Raum- und Gerätepostfach als Ressourcenpostfächer eingeführt. Diese stehen Ihnen auch unter Exchange 2013 zur Verfügung. Dieser Workshop zeigt, wie Sie den Umgang mit diesen Postfächern effizienter gestalten und welche Neuerungen Exchange 2013 in diesem Bereich mitbringt. Viele Einstellungen lassen sich nur noch über die PowerShell verwalten. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns ausführlich mit automatischen Buchungen.

Set-Mailbox -Identity "Mailbox" -ResourceCapacity 15

Set-ResourceConfig -ResourcePropertySchema ("Room/Whiteboard", "Room/Beamer)

Set-Mailbox -Id 'Salvador' -ResourceCustom ('Beamer')

$CurrentConfig = Get-ResourceConfig $CurrentConfig.ResourcePropertySchema+= 'WLAN' Set-ResourceConfig -ResourcePropertySchema $CurrentConfig.ResourcePropertySchema

Get-ResourceConfig|fl Name, ResourcePropertySchema

$ResourceMailbox = Get-Mailbox -Id 'Salvador' $ResourceMailbox.ResourceCustom+= ('Whiteboard') Set-Mailbox -ResourceCustom $ResourceMailbox.ResourceCustom.Add

Nachdem Sie die Postfächer angelegt haben, hinterlegen Sie nützliche Informationen darin. An einem Ressourcenpostfach können Sie dafür verschiedene Eigenschaften setzen. Dies umfasst unter anderem die Kapazität, die Sie über das Attribut "ResourceCapacity" einrichten. Auf diese Weise können Sie Ihre Mitarbeiter über die Möglichkeiten des Raumes informieren. Beachten Sie, dass Outlook die Teilnehmer nicht mit der Kapazität einer Ressource abgleicht und einen Fehler ausgibt:Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Eigenschaften einer Ressource festlegen. So können Sie Angaben zu Whiteboards, Beamern und weiterem Zubehör hinterlegen. Bevor Sie starten, definieren Sie die Schemadaten entsprechend den möglichen Eigenschaften. Dies erreichen Sie über. Die Eigenschaften werden dabei für Geräte- und Raumpostfach gesondert definiert. Der folgende Befehl definiert das Schema für die Raumpostfächer und fügt Whiteboard und Beamer zu den möglichen Eigenschaften hinzu:Nachdem die Eigenschaft bekannt gemacht wurde, fügen Sie diese übermit dem Parameter "ResourceCustom" einer Ressource zu:Möchten Sie nun auch das Whiteboard zu den Schemadaten hinzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder definieren Sie die gesamten Schemadaten neu oder Sie aktualisieren die Daten gezielt, was etwas aufwändiger ist:Als Ergebnis stehen Ihnen die Eigenschaften Whiteboard, Beamer und WLAN für die Konferenzräume zur Verfügung. Anzeigen können Sie das Ergebnis überÄhnlich funktioniert es mit den Eigenschaften, die einer Ressource bereits zugordnet sind. Sie können die Eigenschaften gezielt ergänzen oder komplett neu definieren: