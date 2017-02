Mit der PowerShell Raum- und Gerätepostfächer in Exchange 2013 einrichten (3)

Ressourcenpostfächer vereinfachen das Buchen von Ressourcen in einer Organisation deutlich. Mit Exchange 2007 wurden die Postfachtypen Raum- und Gerätepostfach als Ressourcenpostfächer eingeführt. Diese stehen Ihnen auch unter Exchange 2013 zur Verfügung. Dieser Workshop zeigt, wie Sie den Umgang mit diesen Postfächern effizienter gestalten und welche Neuerungen Exchange 2013 in diesem Bereich mitbringt. Viele Einstellungen lassen sich nur noch über die PowerShell verwalten. Im dritten Teil geht es um Buchungsoptionen und wie Anwender freie Räume schneller finden.

Damit der Buchungsassistent weiß, wie mit Buchungsanfragen zu verfahren ist, definieren Sie Buchungsoptionen für jede Ressource. Dadurch definieren Sie die Rahmenbedingungen wie zum Beispiel den Buchungszeitraum, die maximale Buchungszeit und den Umgang mit Konflikten. Sollten Sie Konflikte bei Serien zulassen, achten Sie darauf, dass jemand regelmäßig die Buchungen prüft, damit es nicht zu Doppelbelegungen von Konferenzräumen kommt.Verstößt eine Anfrage gegen eine der Einstellungen, definieren Sie über die Ressourcenparameter "AllRequestOutOfPolicy" und "RequestOutOfPolicy", ob die Anfrage zur Entscheidung an den Delegate weitergeleitet oder direkt abgelehnt werden soll. Die Einstellungen lesen Sie überaus und passen sie übermit den Parametern aus der Tabelle "Buchungsregeln" an. Entspricht eine Anfrage nicht den Planungsoptionen, wird die Anfrage im oberen Beispiel mit einem genauen Hinweis abgelehnt (Bild 5).

Get-CalendarProcessing -Id 'Salvador' | fl Delete*,Add*, Remove*,Org*

Get-Help Set-CalendarProcessing -Detailed

Set-CalendarProcessing -Id 'Salvador' -DeleteSubject $false











Seite 1 von 2 Nächste Seite >>

Wie erwähnt, finden Sie den Großteil der Einstellung nur noch in der PowerShell. Die EAC wurde verschlankt und die EMC bot früher deutlich mehr Einstellungen. So können Sie in den Buchungsoptionen der EAC nicht mehr beeinflussen, wie Termine im Kalender veröffentlicht werden und Anlagen, Betreffs und Beschreibungen zu einem Termin werden automatisch gelöscht. Wundern Sie sich also nicht, wenn im Kalender der Ressource nur noch der Organisator zu sehen ist. Die Teilnehmer des Termins bekommen natürlich die vollständige Einladung. Die wichtigsten Einstellungen erhalten Sie über:Eine ausführliche Beschreibung liefert:Ändern können Sie die Werte wieder über. Das Löschen des Betreffs stellen Sie über folgendes Kommando ab: