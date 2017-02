Gefahrenquelle Windows Script Host

Cyberkriminelle verschicken Ransomware-Infektionen oft als JavaScript-Anlagen – versteckt in ZIP-Dateien. Aktiviert der Nutzer dann eine entsprechende Datei, verwendet Windows den Microsoft Windows Script Host (WScript.exe) zur Ausführung des Programms. Der Anwendung sind standardmäßig eine ganze Reihe von Dateitypen zugeordnet, etwa JS, JSE, VBE, VBS, WSF und WSH. Am häufigsten kommen Java- und Visual-Basic-Skripte vor. Unser Fachartikel zeigt, dass IT-Administratoren bei jedem dieser Dateitypen genau evaluieren sollten, ob sie ihn wirklich benötigen.

Die einzigen, die tatsächlich einen guten Grund haben können, den Windows Script Host (WSH) zu benutzen, sind Systemadministratoren und Programmierer. Sie sollten dann aber über die möglichen Gefahren der Skriptdateien Bescheid wissen. Doch selbst für diese Experten empfiehlt es sich, die Programmverknüpfungen auf die Einstellung "Fragen, womit die Datei geöffnet werden soll" oder "Mit Notepad öffnen" zu ändern, sofern dies ihre Arbeitsprozesse nicht zu sehr einschränkt.Welche Option im generellen Umgang mit WScript die beste ist, hängt davon ab, wie oft ein Nutzer den Windows Script Host verwendet und ob der Administrator dem Anwender vertraut beziehungsweise zutraut, dabei die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese Möglichkeiten gibt es:Dabei muss natürlich nicht für jede Datei-Endung die gleiche Lösung eingestellt werden. Nutzen die Mitarbeiter zum Beispiel in der Firma ein eigenes JavaScript und benötigen daher keine anderen Skript-Sprachen, kann der Administrator alle Endungen außer JS-Endungen auf "Fragen…" umstellen. Tipp für Profis: Benennen Sie das eigenen JavaScript in JVS um und ändern Sie anschließend die JS-Endung auf "fragen…" ab, denn diese Endung wird am meisten missbraucht.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings]

"Enabled"=dword:00000000



Bei einschlägigen Dateiendungen empfiehlt es sich, bei den Standardprogrammen den Windows Script Host

durch das Notepad zu ersetzen.

REGEDIT4



[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

FileExts\.js\UserChoice]

"Progid"="REG_SZ", "Applications

otepad.exe"



[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

FileExts\.vbs\UserChoice]

"Progid"="REG_SZ", "Applications

otepad.exe"



Der Administrator bestimmt, welche Apps laufen dürfen und muss nicht befürchten, dass eine App ohne sein Wissen verwendet wird.

Er kann dabei den Herausgeber beschränken damit zum Beispiel nur eigene Skripte verarbeitet werden.

Fehlermeldungen lassen sich so anpassen, dass Benutzer, wenn zum Beispiel der Zugang zu einer Webseite verweigert wird, an den Administrator verwiesen werden.

AppLocker-Regeln können auf einen bestimmten Benutzer beziehungsweise eine Benutzergruppe angepasst werden.

Der Überwachungsmodus ermöglicht das Testen der Auswirkung einer Richtlinie, bevor der Administrator die Richtlinie implementiert.

Um WScript komplett abzuschalten, reicht es aus, folgenden Registry-Wert hinzuzufügen:Wenn der Nutzer anschließend versucht, WScript zu öffnen, wird ihm die Nachricht "Script Host deaktiviert, wenden Sie sich an Ihren Administrator" angezeigt.In den Einstellungen können Administratoren einige Änderungen vornehmen, um das Risiko einer Infektion zu verringern. Zur Modifikation der Standardprogramme gibt es mehrere Möglichkeiten. Die entsprechenden Systemeinstellungen befinden sich unter "Systemsteuerung / Programme / Standardprogramme" oder in den Windows-10-Einstellungen unter "System / Standard-Apps / Standard-Apps nach Datei"Ist nur ein System zu bearbeiten, dann ist es am einfachsten, eine Datei mit der gewünschten Endung zu suchen oder zu erstellen. Nun klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die Datei und wählen unter "Öffnen mit" in der Liste den Punkt "Standardprogramm auswählen…". Um die Verknüpfung auf das Notepad zu lenken, wählt Sie jetzt "Notepad" aus und setzt einen Haken bei "Dieses Programm (oder App) für alle *-Dateien verwenden". Wenn es mehrere Rechner zu bearbeiten gilt, kann ein Registry-Skript viel Zeit sparen.Etwas komplizierter wird es, wenn eine vollständige Blockierung nicht möglich ist und der Administrator WSH nur teilweise deaktivieren will. Das Beispiel unten zeigt auf, wie etwa eine Verknüpfung für JS- und VBS-Dateien geändert werden muss, damit REG-Dateien mit dem Notepad geöffnet werden.Je nach Bedarf lassen sich beliebig viele Endungen hinzufügen.Die Nutzung von AppLocker – oder im Falle älterer Steuerungssysteme von sogenannten "Richtlinien für Softwareeinschränkung (SRP)" – ist zwar komplexer, bietet aber auch einige Vorteile. Solange sich keine Windows-XP- oder Windows-7-Home-Rechner im Netzwerk befinden, ist AppLocker stets die bessere Wahl:AppLocker lässt sich auch mit der PowerShell steuern. Dazu lädt der Administrator mitdie entsprechenden Cmdlets . Eine Liste aller verfügbaren Cmdlets verschafftEs gibt mehrere Methoden, um die Gefahren von Skripten zu minimieren. Einige davon sind oben beschrieben. Auch erfahrene Administratoren sollten die potentielle Bedrohung, die von WScript ausgeht, nicht aus den Augen verlieren und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen.