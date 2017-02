Wie viel Cloud darf es im Self Service sein?

Je nach Workload sehen sich die Unternehmen mit der Cloud vor die gleichen Herausforderungen gestellt wie in der "alten" Managed-Services-Welt: Die Infrastruktur kommt vom Provider, doch beim Betrieb der Lösung greifen Automatisierung und Self-Services nur in sehr eingeschränktem Maße. Also stellt sich die Frage, was die IT-Abteilung selbst – in der Cloud – abbilden kann und was sich dort managen lässt. Der Artikel skizziert die Herausforderungen dieses Szenarios und wie ein Referenzmodell im modularen Umgang mit der Multi-Cloud aussehen könnte.

In Zeiten von Multi-Cloud-Modellen und Containertechnogie werden Managed Services bei Cloud-Diensten beliebter.

In den letzten Jahren brechen die Zahlen zur Cloud-Nutzung in deutschen Unternehmen einen Rekord nach dem anderen. Mit dem wachsenden Reifegrad, zunehmender Automatisierung der Cloud und der Diversifizierung potenzieller Anbieter, setzen Unternehmen immer häufiger mehrere, verschiedene Cloud-Ressourcen ein. Dem entsprechend sehen sich immer mehr Administratoren in den IT-Abteilungen der Aufgabe gegenübergestellt, nicht nur eine, sondern gleich zwei oder noch mehr Clouds unter einen Hut zu bringen.



Dabei stapeln sich verschiedene Workloads und die Komplexität steigt mit jedem neuen Service. Daher ist es wichtig zu überlegen, ob sie in der Lage ist, alles im Self-Service abzudecken oder nicht. Das hängt mit ihrem Know-how und verfügbaren Ressourcen wie Kostenbudgets und Manpower zusammen.