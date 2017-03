Hilfreiche Tools für Windows-Server-Admins (1)

Lässt sich eine verrostete Schraube nicht lösen, setzt der gewiefte Handwerker ein zusätzliches Rohr auf seine Zange und das Problem ist behoben. Vor ähnlichen Herausorderungen stehen Administratoren bei der Verwaltung ihrer Systeme, denn sollen allein Bordmittel genügen, leisten diese oft nicht das Gewünschte. In der IT hilft an dieser Stelle oftmals eine enthusiastische Community mit freien Tools weiter. Dieser Workshop stellt kostenlose Helfer vor. Im ersten Teil schauen wir uns Tools für das Active Directory an erklären die Netzwerküberwachung mit Total Network Monitor.

Das Credo eines erfolgreichen (Server-)Handwerkers: Für jeden Einsatzzweck das passende Tool!





Tools für das Active Directory

Microsoft stellt für die Diagnose der Replikation von Domänencontrollern das "AD Replication Status Tool" [1] zur Verfügung. Mit der Software sehen Sie, ob die Replikation zwischen den Domänencontrollern funktioniert. In der Oberfläche klicken Sie dazu auf "Refresh Replication Status". Anschließend scannt das Tool die Domänencontroller und zeigt Replikationsprobleme an.





Bild 1: Mit dem EventLog Inspector lassen sich Einträge aus dem Windows EventLog an einen Syslog-Server weiterleiten.

Die in diesem Beitrag vorgestellten Werkzeuge haben wir mit Windows Server 2012 R2 und Windows 10 getestet, sie funktionieren aber auch ohne Probleme mit Windows Server 2016 und Windows 8.1, 7 sowie teilweise mit älteren Windows-Versionen.