Hilfreiche Tools für Windows-Server-Admins (2)

Lässt sich eine verrostete Schraube nicht lösen, setzt der gewiefte Handwerker ein zusätzliches Rohr auf seine Zange und das Problem ist behoben. Vor ähnlichen Herausorderungen stehen Administratoren bei der Verwaltung ihrer Systeme, denn sollen allein Bordmittel genügen, leisten diese oft nicht das Gewünschte. In der IT hilft an dieser Stelle oftmals eine enthusiastische Community mit freien Tools weiter. Dieser Workshop stellt kostenlose Helfer vor. Im zweiten Teil dreht sich alles um Iventarisierung. Dabei werfen wir unter anderem einen Blick auf LOGINventory und das Open-Source-Werkzeug OCS.

Gerade bei der Inventarisierung ist der Einsatz von Tools zur Automatisierung nahezu unerlässlich.

Bereitstellung und Optimierung von Microsoft-Serverdiensten

Das "Microsoft Assessment and Planning Toolkit" (MAP) [11] erlaubt eine agentenlose Inventarisierung und kann für Migrationen Bewertungen und Berichte erstellen. Sie können mit den Tools Migrationen zu Windows 7/8.1, Office 2010/2013/ 365, Windows Server 2012 und R2 planen. Aber auch SQL Server 2014, Hyper-V, Microsoft Private Cloud Fast Track und Windows Azure sind Bestandteil.







Microsoft bietet zur Verwendung mit MAP auf der Downloadseite umfassende Anleitungen, inklusive einem "Getting Started Guide" [12] und Beispielberichten [13]. Auch im TechNet bietet Microsoft eine umfangreiche Hilfe zum Toolkit an [14]. Nach dem ersten Start des Tools erstellen Sie zunächst eine neue Datenbank, in der MAP seine Inventarisierungsdaten speichern kann. Dazu nutzt das MAP die kostenlose Datenbank SQL Server 2012 LocalDB zur Speicherung, die Sie über "File / Manage Databases" steuern. Hier sehen Sie alle Datenbanken, die an MAP angebunden sind. Außerdem können Sie hier Datenbanken importieren und exportieren, was für die Auswertung der Daten über andere Werkzeuge sinnvoll sein kann.



Über die verschiedenen Registerkarten im Fenster schalten Sie zwischen Cloud, Desktop, Server, Desktop-Virtualisierung, Server-Virtualisierung, Database, Usage Tracking und Environment um. Sie können auch auf der linken Seite zwischen den Optionen umschalten. In der Mitte der Konsole sehen Sie die Schritte, die Sie nacheinander durchführen müssen, um eine Datengrundlage zu erhalten, mit der Sie die Migration später durchführen können.