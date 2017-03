Hilfreiche Tools für Windows-Server-Admins (3)

Lässt sich eine verrostete Schraube nicht lösen, setzt der gewiefte Handwerker ein zusätzliches Rohr auf seine Zange und das Problem ist behoben. Vor ähnlichen Herausorderungen stehen Administratoren bei der Verwaltung ihrer Systeme, denn sollen allein Bordmittel genügen, leisten diese oft nicht das Gewünschte. In der IT hilft an dieser Stelle oftmals eine enthusiastische Community mit freien Tools weiter. Dieser Workshop stellt kostenlose Helfer vor. Im dritten Teil beschäftigen wir uns mit Werkzeugen, die die Virtualisierung mit Hyper-V und VMware erleichtern.



Auch für virtuelle Maschinen und deren Management gibt es zahlreiche nützliche Werkzeuge.

Paessler PRTG Network Monitor

Das Überwachungs-Tool "Paessler PRTG Network Monitor" steht auch als Freeware [19] zur Verfügung. Mit der Freeware können Sie bis zu 100 Sensoren kostenlos überwachen. Sobald die Hyper-V-Hosts angebunden sind, können Sie verschiedene Sensoren zum Monitoring von Hyper-V einsetzen. Um Hyper-V zu überwachen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Starten Sie die PRTG Network Monitor Enterprise Console. Über "Bearbeiten / Gerät hinzufügen" binden Sie zunächst den Hyper V-Host an. Sie können auch virtuelle Server überwachen, indem Sie die entsprechende VM anbinden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Server und wählen Sie "Sensor hinzufügen". Wählen Sie im unteren Bereich den Sensor aus, mit dem Sie den Server überwachen. Wählen Sie bei "Art des Zielsystems" im oberen Bereich die Option "Virtualisierungs-OS" aus. Im unteren Bereich legen Sie fest, welchen Bereich Sie überwachen wollen. Anschließend passen Sie den Sensor noch an Ihre Bedürfnisse an. Durch einen Klick auf den Sensor ist auf der rechten Seite der Status zu sehen. Auf der Registerkarte "Livegraph" sehen Sie den Zustand des Servers genauer. Das Überwachungs-Tool "Paessler PRTG Network Monitor" steht auch als Freeware [19] zur Verfügung. Mit der Freeware können Sie bis zu 100 Sensoren kostenlos überwachen. Sobald die Hyper-V-Hosts angebunden sind, können Sie verschiedene Sensoren zum Monitoring von Hyper-V einsetzen. Um Hyper-V zu überwachen, gehen Sie folgendermaßen vor:Durch einen Klick auf den Sensor ist auf der rechten Seite der Status zu sehen. Auf der Registerkarte "Livegraph" sehen Sie den Zustand des Servers genauer.