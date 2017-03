Infrastrukturdesign für Big Data und Echtzeitanalysen (1)

Big Data und das Internet der Dinge sind mehr als nur Modeworte. Sie beschreiben komplexe Computertrends, die klassische Analyseplattformen wie Datenlager sowohl verdrängen als auch erweitern. Die damit verbundenen Ansprüche hinsichtlich Performance und Verfügbarkeit erhöhen den Druck auf die Storage-Systeme. Wie unser Beitrag zeigt, ist es selbst mit All-Flash-Arrays nicht immer einfach, die Anforderungen an Dichte und Kosten zu erfüllen. Im ersten Teil gehen wir auf die Faktoren ein, die zum Entstehen großer Datenmengen führen und streifen die zugrundeliegenden Technologien.

Maschinengenerierte Daten (MGD) von intelligenten Geräten, Messgeräten und Computern.

Internetdatenverkehr von Anwendern, die das Internet mit verschiedensten Geräten nutzen.

Streaming von Logdaten für Analyse- und Sicherheitszwecke.

Gut vergleichbar mit dem Mooreschen Gesetz über die Verdopplung der Rechenleistung alle zwei Jahre hat sich der Umfang der auf Speicherarrays gespeicherten Daten exponentiell entwickelt. Eine IDC-Studie etwa geht davon aus, dass sich das "Datenuniversum" – also alle bekannten Daten der Welt – von 2010 bis 2020 von 300 auf 40.000 Exabyte (40 Milliarden TByte) erweitern wird. Dieses Wachstum ist auf unterschiedliche Quellen zurückzuführen:Keine dieser Daten werden dabei direkt von Menschen erzeugt. Da wir acht Stunden am Tag schlafen und eine begrenzte Schreibgeschwindigkeit haben, sind die von uns generierten Daten von Natur aus beschränkt. Für von Maschinen generierte Daten wiederum gibt es praktisch keine Grenzen. Daher ist Big Data zu einer Realität geworden, die auch in Zukunft noch an Bedeutung zunehmen wird.