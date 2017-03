Infrastrukturdesign für Big Data und Echtzeitanalysen (2)

Big Data und das Internet der Dinge sind mehr als nur Modeworte. Sie beschreiben komplexe Computertrends, die klassische Analyseplattformen wie Datenlager sowohl verdrängen als auch erweitern. Die damit verbundenen Ansprüche hinsichtlich Performance und Verfügbarkeit erhöhen den Druck auf die Storage-Systeme. Wie unser Beitrag zeigt, ist es selbst mit All-Flash-Arrays nicht immer einfach, die Anforderungen an Dichte und Kosten zu erfüllen. Im zweiten Teil des Fachartikels gehen wir konkret auf moderne Speicherarchitekturen ein, die im Zeitalter großer Datenmenge für Performance und Effizienz sorgen. Dabei werfen wir einen besonderen Blick auf Flash-Speicher und den aktuellen Technologiestand.

Auch wenn es immer mehr Daten zu speichern gilt, werden Flash-Speicher im Rechenzentrum immer konkurrenzfähiger.

Die Konsolidierung der Workloads durch die Virtualisierung hat den Druck auf die Speicherarrays erhöht. Viele Datenbank- und Speicheradministratoren erwarten von einer Festplatte, dass ein Schreibvorgang in weniger als fünf Millisekunden (ms) und ein Lesevorgang in weniger als 10 ms abgeschlossen ist. Mit der Einführung der Virtualisierung und dem Aufkommen größerer Datensets, die zu mehr Druck auf die Speicherarrays führten, sind diese Latenzen mit der Zeit immer länger geworden. In vielen virtuellen Umgebungen haben sich die typischen Angaben auf 20 ms für Schreibvorgänge und 40 ms für Lesevorgänge verschoben.



Zu dieser Zunahme ist es gekommen, weil es unerschwinglich war, Festplatten-Arrays zu erstellen, die eine riesige Zahl an IOPs und gleichzeitig geringe Latenzen aufweisen konnten. Die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist das Hinzufügen weiterer Spindeln, also weiterer Festplatten, was Anschaffungskosten und Betriebskosten für Strom, Kühlung und zusätzlichen Platzbedarf zur Folge hat. Um die maximale Leistung von Festplatten abzurufen, nutzen viele Speicheradministratoren das so genannte "Short Stroking", was die Gesamtkapazität des Speicherarrays reduziert und in der Folge die Speicherkosten pro TByte in die Höhe treibt.