Identity und Access Management im Wandel

Projekte im Bereich Identity Management und Identity and Access Management haben erheblich zugenommen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Umsetzung einer Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen sowie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sollen die Gefahr des Diebstahls von Identitäten sowie deren Missbrauch minimieren und Datendiebstahl erschweren. Veränderungen in der Infrastruktur stellen die IT-Verantwortlichen und Anwender dabei vor neue, ungeahnte Schwierigkeiten bei der Gefahrenabwehr. Wir zeigen, wie Sie trotzdem den Überblick behalten.

Für die erfolgreiche Durchführung von IdM- und IAM-Projekten gibt es einige Voraussetzungen.

Die unternehmerischen Vorteile durch die Einführung von Identity Management (IdM) und Identity und Access Management (IAM) zeigen sich schon bei einer ersten Betrachtung: Die verbesserte Verwaltung des Zugriffs auf Informationssysteme und die darin gespeicherten Daten (Ressourcen) reduziert nicht nur die Gefahr von Betrügereien und Datenverlusten, sondern minimiert meist auch die Kosten. Denn es werden klar strukturierte Managementprozesse eingeführt, deren einzelne Bestandteile portierbar und wiederverwendbar sein können und sollen. IdM- und IAM-Projekte haben wesentliche Auswirkungen auf Kosteneffizienz, Datenschutz, Compliance und Risikomanagement innerhalb des Unternehmens.



Für die erfolgreiche Durchführung von IdM- und IAM-Projekten gibt es jedoch einige Voraussetzungen. Neben der maßgeblichen Einbindung des IT-Managements sind vor allem die IT-Verantwortlichen für einzelne Geschäftsanwendungen umfänglich in die Entwicklung und Implementierung zu integrieren. Es gilt, Aufgaben klar zu strukturieren und an verschiedene Abteilungen, Arbeitsgruppen und Mitarbeiter zu verteilen. Dies führt schnell zu einer hohen Komplexität innerhalb der Projekte sowie bei deren kontinuierlicher Weiterentwicklung und Anpassung an veränderte oder neue Anforderungen. In der Folge scheitern viele IdM- und IAM-Projekte oder erfahren im Fortgang eine starke Simplifizierung und verfehlen somit ihre eigentliche Zielsetzung.