Cloud-Backup für VMware-Umgebungen

Komplexe Datensicherungsprozesse gehen nicht selten zu Lasten von Effizienz, Agilität und Verfügbarkeit. Auch die Wiederherstellung virtueller Maschinen in verteilten IT-Umgebungen ist ein in der Regel ein eher unübersichtlicher Prozess, der eine Vielzahl an Mitarbeitern zur Unterstützung einer komplexen IT-Architektur einbindet. Der Fachartikel diskutiert die Frage, ob und wie Unternehmen ihre Hardware-, Software- und administrativen Kosten durch einen Cloud-gestützten Ansatz bei Backup, Archivierung und Disaster Recovery senken können.

Die Datenhaltung in der Cloud ersetzt auch in virtualisierten Umgebungen zunehmend traditionelle Backup-Ansätze.

Die moderne Geschäftswelt ist geprägt von digitaler Transformation und mobilen Anwendungen. Im neuen IT-Zeitalter verlagern sich immer mehr Geschäftsprozesse in die Cloud. Zu diesem Ergebnis kommen die führenden Marktforschungsinstitute, wenn sie wie techconsult prognostizieren, dass bis Ende 2018 rund 50 Prozent der genutzten Software-Lösungen im deutschen Mittelstand aus der Datenwolke kommen. Auch Gartner erwartet, dass sich Datenprozesse vom klassischen Rechenzentrum weg zu Cloud-Infrastrukturen und mobilen Fernverbindungen verlagern. Schon jetzt befinden sich rund 40 Prozent aller Unternehmensdaten auf Laptops, mobilen Endgeräten und in der Cloud.



Mobilität und Visibilität

Mit der Verteilung von Daten innerhalb und außerhalb fester Unternehmensgrenzen wird eine Nachverfolgung immer schwieriger — von der Verwaltung einmal ganz zu schweigen. Inzwischen sehen 44 Prozent der IT-Verantwortlichen die auf Nutzergeräten lagernden Daten als gefährdet, so das Ergebnis einer Studie von Forrester im Auftrag des Cloud-Datensicherungsanbieters Druva. Wenn Mitarbeiter per mobilem Zugang mit sensiblen Daten leichtsinnig umgehen, riskieren sie die Verletzungen rechtlicher Vorgaben und verursachen Datenverluste, Ausfallzeiten und Produktivitätsverluste.



Die mobile Arbeitswelt kennt keine geografischen, physischen oder strukturellen Grenzen. Auch Virtualisierungstechnologie als Business-Tool spielt bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen eine wichtige Rolle. Die Datensicherung virtualisierter IT-Umgebungen erfolgt indes häufig noch über Disk- oder bandbasierte Speichersysteme. Beim Backup strukturierter und unstrukturierter Informationen verursachen die Legacy-Systeme einen erheblichen Verwaltungsaufwand und hohe Infrastrukturkosten.