IT-Inventarisierung und Software-Lizenzmanagement mit LOGINventory

Es liegt in der Natur jeder noch so ausgereiften Inventarisierungssoftware, dass die Bestandsaufnahme mit vielen Unsicherheitsfaktoren behaftet ist. Diese erinnert bei näherer Betrachtung eher an Meinungsumfragen, die während eines längeren Zeitraums durchgeführt werden, als an exakte Wissenschaft: Eine hundertprozentige Sicherheit über die Vollständigkeit und Aktualität der erhobenen Informationen existiert eigentlich nicht. Daher liefern im direkten Vergleich die verschiedenen Tools unterschiedliche Ergebnisse, was mit den divergenten Discovery-Methoden zusammenhängt.

Das Dashboard von LOGINiventory zeigt die wichtigsten Daten auf einen Blick an.

Die technischen Verfahren der verschiedenen Hersteller von Inventarisierungstools zum Auslesen von Hardware und Software variieren jeweils in ihrer Methodik, denn wenn es so einfach wäre, alle Hardware- und Software-Komponenten nach Schema F exakt zu erfassen, gäbe es keine Unterschiede zwischen den Inventarisierungslösungen. In Analogie zu den technischen Möglichkeiten von Virenscannern kann letztlich nur erkannt werden, was bekannt ist. Um dies zu erreichen, bedarf es einer permanenten Pflege und Anpassung der Inventarisierungs-Software an die aktuellen Herausforderungen.



Hinzu kommt noch, dass sich die einzelnen Geräte nicht zum Zeitpunkt der Auswertung und auch nicht zum exakt gleichen Zeitpunkt erfassen lassen, sodass es abhängig vom Delta zwischen dem Zeitpunkt der Erfassung und dem Zeitpunkt der Auswertung immer unwahrscheinlicher ist, dass der erfasste Zustand noch aktuell ist.



Hardware gibt per se keine Informationen über sich preis, daher muss zumeist der indirekte Weg über die Hardware-Treiber genommen werden. Ähnlich verhält es sich bei Anwendungs-Software. Prinzipiell gibt es hier diverse – mehr oder weniger aufwendige – Methoden zur Erfassung, die erst kombiniert zu einem möglichst vollständigen Ergebnis führen können: Rekursiver File-Scan, Registry-Scan, Installation-Datenbank-Scan, Überwachung ausgeführter Programme et cetera. Das Ergebnis dieser Fleißarbeit ist dann bei einer professionellen Anwendung statistisch zu 99 Prozent korrekt – was also Ausreißer in beide Richtungen beinhaltet.