Monitoring für eine bessere Automatisierung

Verbinden IT-Verantwortliche Daten aus ihrem Monitoring mit Werkzeugen der Automatisierung kann dies den Support beschleunigen, was Zeit und Budget der IT-Abteilung schont. Entsprechende Voraussetzungen und Maßnahmen untersucht dieser Artikel.

Zentrum für Problembehebung - ein gutes Monitoring macht Automatisierung erst möglich.

IT-Verantwortliche sind immer irgendwie stolz auf ihre eigene IT-Infrastruktur: Sie glauben, dass ihre Umgebung im Vergleich zu allen anderen einzigartig und besonders ist und deutliche Unterschiede zum üblichen Design von Unternehmensinfrastrukturen aufweist. Auch wenn es um Best Practices und standardisierte Techniken geht, gibt es keine Universallösung. Stattdessen müssen alle Methoden an die charakteristischen Eigenschaften der individuellen IT-Infrastruktur angepasst werden.



Monitoring kann auch einfach sein

Erfahrungsgemäß ist dieses Bild einer einzigartigen, einmaligen IT-Infrastruktur am häufigsten bei Überwachungstechnologien zu finden. IT-Abteilungen, die ihren jeweiligen Mix aus Servern, Anwendungen, Netzwerkgeräten und der gesamten Infrastruktur als exklusiv behandeln, haben oft ein benutzerdefiniertes internes Überwachungssystem aufgebaut. Die Sache hat jedoch einen Haken: Solche benutzerdefinierten Lösungen sind häufig kein logisches und gut durchdachtes Überwachungssystem, sondern erinnern eher an einen Interpretationstanz. Sie erfordern besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit von einem speziell geschulten Systemadministrator, der diese mysteriöse Sprache beherrscht. Ein IT-Experte mit über 30 Jahren Erfahrung im IT-Monitoring, der bereits zahlreiche Überwachungstools in jeder nur vorstellbaren Umgebung eingesetzt hat, würde jedoch sagen: "Die Überwachung ist einfach – und es ist nicht nötig, sie in eine komplexe Infrastruktur zu transformieren".