Bereitstellen von Anwendungen für mobile Geräte

Mobiles Arbeiten wird schon heute in vielen Unternehmen gelebt. Ziel muss es dabei sein, die entsprechenden Anwendungen von jedem Gerät wie PCs, Macs, Chromebooks, iOS- oder Android-Tablets und -Smartphones mit vertrauten Touch-Gesten oder über einen HTML5-Browser nutzen zu können. Neue Lösungen ermöglichen es KMUs, diese Technologie einzusetzen, ohne dass die IT die Endgeräte dazu in die Hand nehmen muss. Wir zeigen, welche Aspekte für die Bereitstellung von Remote-Anwendungen und -Desktops für mobile Mitarbeiter nötig sind.

In der Vergangenheit war das traditionelle Modell für Anwendungs- und Desktop-Bereitstellung ziemlich komplex, sowohl im Rollout als auch in der laufenden Unterstützung und Wartung. Es erforderte zudem entweder die Geschwindigkeit eines lokalen Netzwerks inklusive geringer Latenz oder dedizierte Netzwerkleitungen. Mit Hilfe von Remote-Anwendungen und -Desktops ist es heute allerdings auch kleinen und mittleren Unternehmen möglich, zu einer kostengünstigen und einfach zu bedienenden Umsetzung zu kommen.Im Vergleich zu traditionellen Modellen bietet die Bereitstellung von Remote-Anwendungen und -Desktops vor allem drei Vorteile:Die Möglichkeit, Endgeräte aus der Ferne zu konfigurieren, ohne selbst vor Ort sein zu müssen, stellt einen weiteren großen Vorteil dar und reduziert in der Regel die Helpdesk-Kosten. Um als IT-Administrator eine Vielzahl an Unternehmensanwendungen auf den unterschiedlichsten Endgeräten bereitzustellen, bietet sich die Bereitstellung von Remote-Anwendungen und -Desktops von zentralisierten Servern an.

Sechs Tipps für den mobilen Erfolg Nutzen Sie eine Cloud-Lösung, kann die Bereitstellung aus der Cloud heraus erfolgen.

Eine einfache und vertraute Benutzererfahrung auf jedem der verschiedenen Geräte ist von größter Bedeutung – sowohl in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit als auch die Leistung.

Die Infrastruktur sollte skalierbar sein und einen zentralen Loadbalancer beinhalten (idealerweise schon in der Lösung integriert und nicht mit Zusatzkosten behaftet), um die Leistung zu optimieren und einzelne Fehler zu beseitigen.

Die Lernkurve ist bei kompletten proprietären Lösungen steiler, da diese zeit- und kostenaufwendiger sind. Auf Standard-Stacks aufgebaute Werkzeuge sind meist einfacher zu implementieren, da sie nahezu keiner zusätzlichen Schulungen mehr bedürfen.

Bei den Sicherheitsoptionen eines Werkzeugs sollten Sie berücksichtigen, dass die Lösung in die bestehende Sicherheitsinfrastruktur des Unternehmens passt.

Eine positive mobile Nutzererfahrung beinhaltet die einfache Bereitstellung von Anwendungen für die IT, eine unkomplizierte Implementierung für die Mitarbeiter und die Nutzung von nativen Touch-Gesten für die Endanwender. Bei weniger intuitiven oder funktionalen Clients ist das Arbeiten ohne Tastatur oder Maus fast nicht möglich.



Bevorzugen Sie Werkzeuge, die komplexe, zeitaufwändige und alltägliche Prozesse vereinfachen und automatisieren können. Wizards und Assistenten helfen dabei, kostspielige Fehler zu vermeiden, während die Unterstützung für Microsofts PowerShell die Automatisierung täglicher Aufgaben ermöglicht. Das Tool sollte die Aufgaben in einer einzigen logischen Abfolge ausführen, etwa so, dass Admins einen Windows-Server mit wenigen Schritten der Server-Farm hinzufügen können. Der Administrator wählt einfach einen verfügbaren Server, der vorher im Netzwerk ermittelt wird. Anwendungen, die bereits auf diesen Servern verfügbar sind, sollten automatisch erkannt und mit allen notwendigen Komponenten automatisch konfiguriert werden. Diese lassen sich dann mit Hilfe eines Assistenten dem Loadbalancing hinzufügen.Auch im Hinblick auf die Bereitstellung von Anwendungen sind Admins nicht mehr auf komplexe Lösungen angewiesen. Viele Werkzeuge bieten auch hier Assistenz-Systeme an, die bei der Veröffentlichung von Anwendungen unterstützen. Ein weiterer positiver Effekt einer Lösung, die eine zentrale Verwaltung der IT-Umgebung zulässt, liegt in der Installation und Aktualisierung von Programmen. Somit entfällt die manuelle Durchführung bei den Anwendern vor Ort, die frühere Turnschuh-Administration. Dies führt zu einer signifikanten Entlastung der IT-Administration. In der Regel lassen sich Anwendungen von einem einzelnen Server aus oder auch Servergruppen von verschiedenen Standorten veröffentlichen.Um schnell und unkompliziert auf den verschiedensten Endgeräten mit den Unternehmensanwendungen arbeiten zu können, sollte die das Werkzeug nach Wahl Software-Clients für alle möglichen Endgeräte anbieten. Einige Lösungen erlauben außerdem den Zugriff auf Unternehmensanwendungen via HTML5-fähigen Browser.Damit die IT-Administration die Geräte der Mitarbeiter konfigurieren kann, bieten einige Werkzeuge eine automatische Konfiguration der mobilen Endgeräte mittels einer Einladungs-Mail oder eines Webportals an. Um einen möglichst reibungslosen Start sicherzustellen, müssen Anwender dann nur noch auf den betreffenden Link in der Mail klicken, den Client starten und haben dann Zugriff auf die Anwendung.IT-Sicherheit ist eines der vordringlichsten Themen, um sensible Daten in Unternehmen zu schützen. Einer der größten Vorteile von Remote-Desktops und Anwendungen ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Anwendungen und die zugehörigen Daten auf Servern im Rechenzentrum liegen, wo sie sich in der Regel besser absichern lassen. Maßnahmen wie SSL-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie ein RDP-Tunnel sorgen für einen sicheren Zugriff auf virtuelle Anwendungen. Sollte ein mobiles Gerät verloren gehen oder gestohlen werden, können Unbefugte nicht auf die Daten zugreifen.Neben bereits etablierten Funktionen wie der Vergabe von Berechtigungen nach Benutzern und Benutzergruppen können Admins mit durchdachten Werkzeugen vertrauliche Daten zusätzlich nach MAC- und IP-Adresse und eingehender Gateway-Verbindung individuell einschränken. Sie können oftmals auch die Anzahl gleichzeitiger Sitzungen beschränken, die von einer Anwendung ausgeführt werden können. Die Reglementierung kann sogar den Zeitpunkt des Anwendungszugriffs betreffen.Die Nachfrage nach mobilem Arbeiten nimmt in allen Unternehmensgrößen und Branchen stetig zu. IT-Abteilungen, die den Übergang zu virtuellen Applikationen und Desktops schnell vorantreiben, profitieren von einer einfachen Bedienbarkeit, die Produktivität und Flexibilität erhöht und gleichzeitig Kosten senkt.